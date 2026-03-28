Na obálce zapózovala v černých šatech s výrazným rozparkem, který odhalil obvázanou nohu. Snímky vznikly v jejím domě v Park City v Utahu pod vedením fotografa Quila Lemmonse.
Vonnová během focení vystřídala několik modelů, mimo jiné šaty značek Mônot a Akris, nechyběly ani výrazné doplňky včetně luxusních hodinek Rolex.
In her first interview since Milano Cortina, @lindseyvonn speaks at length about her horrifying crash, the five surgeries and paparazzi frenzies that followed, and whether this is really, truly the end of her career as a professional skier.
The three-time Olympic medalist rose to the top of the downhill standings with the 2026 winter games on the horizon—and then, nine days before the Olympics began, she crashed halfway down the slope at Crans-Montana and tore her ACL.
Everyone thought she was finished—except Vonn. She came back again. “I’m not crazy. I know what I can do and what I can’t do.”
And there she was, at the top of the slope for her opening race, dreaming of the downhill title. 13 seconds later, it was over. She crashed into a gate and her skis failed to pop off. They twisted and warped her body like a corkscrew as she hurtled down the hill. When she finally skidded to a halt, the world heard her screams. They pierced the air with such force that they were picked up by the NBC broadcast. She’d shattered her tibia, fibula, and ankle. What came next was more harrowing still.
“I don’t want people to hang on this crash and be remembered for that,” Vonn says. “What I did before the Olympics has never been done before. I was number one in the standings. No one remembers that I was winning.”
26. března 2026 v 13:02, příspěvek archivován: 27. března 2026 v 10:53
Rozhovor pro Vanity Fair je jejím prvním větším mediálním výstupem od vážného zranění. Vonnová upadla krátce po startu olympijského závodu, do kterého vyrazila s přetrženým zkříženým vazem. Po nehodě absolvovala pět operací a začala dlouhou rekonvalescenci, během níž pravidelně sdílí svůj návrat do běžného života na sociálních sítích.
Lyžařská hvězda přiznala, že celá situace pro ni nebyla jednoduchá, zároveň ale odmítá, aby právě tento moment definoval její kariéru. „Nechci, aby si lidé pamatovali jen tu nehodu,“ uvedla v rozhovoru pro magazín.
Připomněla přitom i své minulé výkony. „To, co jsem dokázala před olympiádou, se ještě nikomu nepodařilo. Byla jsem na prvním místě celkového pořadí a vyhrávala,“ řekla s tím, že právě na tyto úspěchy by se podle ní nemělo zapomínat.