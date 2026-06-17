Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?

Když jste ve středu ráno brzy vstali, ze všech zpráv na vás mimo jiné křičelo: Messi začal šampionát hattrickem a vyrovnal rekord Miroslava Kloseho v počtu branek na mistrovství světa! Oba jich mají na kontě šestnáct.
„To je sice hezké, je čest být v takové společnosti, ale na druhou stranu to jsou jen statistiky. Nic to neznamená,“ řekl argentinský fenomén po zápase.
„Hned za námi je brazilský útočník Ronaldo, pak je tam Kylian Mbappé, který dal dvě branky Senegalu. Pro mě je Ronaldo, kterého jsem jako dítě obdivoval, jedním z velikánů a přitom není první. Vidíte, jak říkám, jsou to jen statistiky,“ mávl Messi rukou..“
Jak se první hattrick na letošním šampionátu zrodil?
𝐋𝐄𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 🤯🐐— Nova Sport (@novasport_cz) June 17, 2026
Trvalo to pouhých 17 minut a Lionel Messi si otevírá v Kansasu gólový účet na MS!
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V 17. minutě Messi převzal přihrávku ve středu, měl spoustu prostoru. Proti ustupujícím obráncům udělal několik rychlých kroků, míč si srovnal na levačkou a vystřelil z osmnácti metrů nahoru. Brankář Luca Zidane, syn francouzské legendy, míč propustil. Nebyl to jediný podivný zákrok syna slavného otce.
Druhý gól dal argentinský kapitán po hodině hry zblízka, když dorazil ránu spoluhráče Mac Allistera, kterou Zidane neudržel.
Třetí byl jeho typický. Postupoval kolem pokutového území, míč si naváděl na levačku, vyhýbal se blokujícím protivníkům a když si udělal místo, pálil po zemi k tyči.
LEO MESSI² NA DRUHOU! 🫠— Nova Sport (@novasport_cz) June 17, 2026
Argentinský kouzelník dorovnal v počtu gólu na mistrovství světa Brazilce Ronalda a před sebou už má pouze Miroslava Kloseho. 🔝
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/fOG1ljq6ry
„Když máte v týmu takového hráče, je to snadné. O všechno se postará, nikdo druhý takový není. Nezajímají ho individuální rekordy, nejdůležitější je pro něj tým, což je pro nás skvělé,“ řekl spoluhráč Rodrigo De Paul.
„Nemám slov. Pokud si někdo myslel, že bez Lea by Argentina byla lepší, tak i dnešek ukázal, že je to přesně naopak. Je naším nejdůležitějším hráčem. Všechno musíme postavit kolem něj, pomáhat mu. A taky to tak děláme,“ pronesl další záložník Alexis Mac Allister.
LIONEL MESSI ZKOMPLETOVAL SVŮJ HATTRICK! 🤯🤯🤯— Nova Sport (@novasport_cz) June 17, 2026
LEO hattrickem dorovnal Miroslava Kloseho v historických tabulkách a naprosto si podmanil zápas proti Alžírsku. Klobouček, smekáme! 🎩
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/eUAI7l2wqE
Jenže Messi mohl spoluhráčům taky pěkně zavařit. Pár minut po své první brance ztratil v souboji míč, alžírský kapitán Ajsa Mandí se dostal před něj a bylo vidět, jak to Messiho naštvalo.
Protivníka atakoval zezadu, hodně tvrdě a nešikovně, podrážkou došlápl na jeho lýtko poměrně velkou intenzitou, čímž ohrozil Mandího zdraví.
Když už to přehlédl polský sudí Szymon Marciniak na hřišti, měl to vidět videoasistent. Proč Tomasz Kwiatkowski neintervenoval?
Marciniak sice odpískal faul, ale neudělil ani žlutou kartu. A pak Alžířanovi pomáhal na nohy.
No, necháme to bez komentáře. Hrajeme dál a bez karty. Názor si udělejte sami. — Nova Sport (@novasport_cz) June 17, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/gDiqvhh4AS
Messi tak zůstal na hřišti a po přestávce pokračoval ve svém představení.
Přitom před šampionátem doléčoval svalové zranění a řešilo se, jestli bude hrát od začátku, nebo půjde do hry až po pauze na pár minut.
„Všechno, co teď prožívám, je něco navíc. Měl jsem to štěstí, že jsem si splnil všechny sny, dokonce víc, než jsem si kdy představil. Teď si to jen užívám, máme skvělou partu, skvělé mužstvo, cítím se dobře, na hřišti si to jdu vychutnat. Tohle je mnohem víc, než jsem si kdy dokázal představit, když jsem byl dítě,“ řekl Messi, když převzal cenu pro hráče utkání.
Co všechno Lionel Messi stihl proti Alžírsku