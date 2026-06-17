Oslavovaný Messi: O čísla mi nejde, fotbal už si jen užívám. Ale neměl být vyloučený?

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  7:46
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Exceloval, zápas si zase ukradl pro sebe. Lionel Messi, oslavovaný kapitán argentinských fotbalistů, ale nemusel v úvodním utkání obhájců trofeje na mistrovství světa dohrát ani poločas. Nebýt shovívavosti rozhodčích na trávníku i u videa, Alžírsku (3:0) by tři góly nedal.
Lionel Messi slaví v 17. minutě gól proti Alžírsku na mistrovství světa.

Lionel Messi slaví v 17. minutě gól proti Alžírsku na mistrovství světa. | foto: Reuters

Argentinští fanoušci slaví gól Lionela Messiho na stadionu v Kansas City.
Lionel Messi (Argentina) střílí v 76. minutě utkání proti Alžírsku třetí gól.
Lionel Messi slaví hattrick proti Alžírsku na mistrovství světa.
Lionel Messi slaví hattrick proti Alžírsku na úvod mistrovství světa.
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Když jste ve středu ráno brzy vstali, ze všech zpráv na vás mimo jiné křičelo: Messi začal šampionát hattrickem a vyrovnal rekord Miroslava Kloseho v počtu branek na mistrovství světa! Oba jich mají na kontě šestnáct.

„To je sice hezké, je čest být v takové společnosti, ale na druhou stranu to jsou jen statistiky. Nic to neznamená,“ řekl argentinský fenomén po zápase.

„Hned za námi je brazilský útočník Ronaldo, pak je tam Kylian Mbappé, který dal dvě branky Senegalu. Pro mě je Ronaldo, kterého jsem jako dítě obdivoval, jedním z velikánů a přitom není první. Vidíte, jak říkám, jsou to jen statistiky,“ mávl Messi rukou..“

Jak se první hattrick na letošním šampionátu zrodil?

V 17. minutě Messi převzal přihrávku ve středu, měl spoustu prostoru. Proti ustupujícím obráncům udělal několik rychlých kroků, míč si srovnal na levačkou a vystřelil z osmnácti metrů nahoru. Brankář Luca Zidane, syn francouzské legendy, míč propustil. Nebyl to jediný podivný zákrok syna slavného otce.

Druhý gól dal argentinský kapitán po hodině hry zblízka, když dorazil ránu spoluhráče Mac Allistera, kterou Zidane neudržel.

Třetí byl jeho typický. Postupoval kolem pokutového území, míč si naváděl na levačku, vyhýbal se blokujícím protivníkům a když si udělal místo, pálil po zemi k tyči.

„Když máte v týmu takového hráče, je to snadné. O všechno se postará, nikdo druhý takový není. Nezajímají ho individuální rekordy, nejdůležitější je pro něj tým, což je pro nás skvělé,“ řekl spoluhráč Rodrigo De Paul.

„Nemám slov. Pokud si někdo myslel, že bez Lea by Argentina byla lepší, tak i dnešek ukázal, že je to přesně naopak. Je naším nejdůležitějším hráčem. Všechno musíme postavit kolem něj, pomáhat mu. A taky to tak děláme,“ pronesl další záložník Alexis Mac Allister.

Jenže Messi mohl spoluhráčům taky pěkně zavařit. Pár minut po své první brance ztratil v souboji míč, alžírský kapitán Ajsa Mandí se dostal před něj a bylo vidět, jak to Messiho naštvalo.

Protivníka atakoval zezadu, hodně tvrdě a nešikovně, podrážkou došlápl na jeho lýtko poměrně velkou intenzitou, čímž ohrozil Mandího zdraví.

Když už to přehlédl polský sudí Szymon Marciniak na hřišti, měl to vidět videoasistent. Proč Tomasz Kwiatkowski neintervenoval?

Marciniak sice odpískal faul, ale neudělil ani žlutou kartu. A pak Alžířanovi pomáhal na nohy.

Messi tak zůstal na hřišti a po přestávce pokračoval ve svém představení.

Přitom před šampionátem doléčoval svalové zranění a řešilo se, jestli bude hrát od začátku, nebo půjde do hry až po pauze na pár minut.

„Všechno, co teď prožívám, je něco navíc. Měl jsem to štěstí, že jsem si splnil všechny sny, dokonce víc, než jsem si kdy představil. Teď si to jen užívám, máme skvělou partu, skvělé mužstvo, cítím se dobře, na hřišti si to jdu vychutnat. Tohle je mnohem víc, než jsem si kdy dokázal představit, když jsem byl dítě,“ řekl Messi, když převzal cenu pro hráče utkání.

Co všechno Lionel Messi stihl proti Alžírsku

  • Hattrickem vyrovnal rekord v počtu branek na MS, s německým útočníkem Miroslavem Klosem jich mají oba šestnáct. Třetí je Ronaldo Nazário s patnácti góly, o jeden méně má Kylian Mbappé, který se ve stejný den jako Messi trefil dvakrát proti Senegalu.
  • Kloseho dostihl i v počtu výher na MS, oba jich mají sedmnáct.
  • Zapsal 200. start za národní mužstvo, na kontě má 120 branek. Mimochodem, je to na den přesně dvacet let, kdy za Argentinu debutoval.
  • Týden před svými devětatřicátinami se stal prvním hráčem, který zasáhl do utkání na šesti mistrovstvích světa. Na stejném turnaji ho dorovná jeho rival Cristiano Ronaldo z Portugalska.
  • Skóroval v pátém utkání světového šampionátu za sebou. Sérii začal před čtyřmi lety v Kataru v osmifinále proti Austrálii, pokračoval proti Nizozemsku, Chorvatsku a ve finále Francii dal dva góly.
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