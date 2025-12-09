Minulý ročník Messi v hlasování hráčů, členů realizačních týmů a vybraných novinářů vyhrál těsně, nyní ovšem získal 70,4 procenta hlasů. Druhý Anders Dreyer ze San Diega dostal 11,2, třetí Denis Bouanga z Los Angeles FC 7,3 procent.
Osmatřicetiletý Messi byl v uplynulé sezoně s 29 góly a 19 asistencemi nejlepším střelcem i nahrávačem základní části. V play off přidal šest branek a dovedl Miami k premiérovému titulu.
„Celou sezonu byl fantastický. Nejen statisticky, ale i přístupem,“ řekl na adresu osminásobného vítěze Zlatého míče i nejlepšího fotbalisty světa trenér Miami a Messiho někdejší spoluhráč Javier Mascherano.
Messi se navíc stal teprve druhým dvojnásobným držitelem ocenění. Před bývalou hvězdou Barcelony to dokázal pouze někdejší americký reprezentant Preki, vlastním jménem Predrag Radosavljevič, v letech 1997 a 2003.
Messi další individuální trofejí rozšířil už tak impozantní sbírku. Na kontě má mimo jiné titul mistra světa z roku 2022, deset titulů s Barcelonou, se kterou navíc čtyřikrát triumfoval také v Lize mistrů.