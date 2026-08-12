Pochybuju, jestli budu ještě dlouho hrát, říká zdrcený Messi po smrti otce

Messimu bylo během červnového mistrovství světa devětatřicet, ale na jeho výkonech byste pokročilý fotbalový věk nepoznali.
Argentinu dotáhl do finále, dal osm gólů. Ale po smrti otce, kterému bylo osmašedesát, se mu zhroutil svět.
„Tati, pořád nemůžu uvěřit, že jsi pryč. Je pro mě velmi těžké si představit, že už tě neuvidím. Vím, že jsi trpěl a že je to tak nejlepší, ale odešel jsi příliš brzy,“ napsal Messi.
„Od začátku kariéry jsi byl se mnou. Do jejího konce zbývalo tak málo. Proč jsi nemohl zůstal ještě chvíli, abychom to mohli dokončit společně?“ přemítal Messi.
Jorge Messi provázel svého syna Lionela celou kariéru, přestěhoval se s ním do Barcelony, když tam jako dorostenec začínal. Byl jeho důvěrníkem, oporou, zastupoval ho v mimofotbalových záležitostech.
I kvůli otci zůstal Messi po triumfu na mistrovství světa v roce 2022 dál v reprezentaci.
„Vždycky jsi mě žádal, abych hrál na šampionátu ještě jednou. Ale pár dní před začátkem se ti zdraví zhoršilo. Bylo to poprvé, co jsi na turnaji neměl být. Matka mi řekla, že se uzdravíš a že budeš v pořádku, abys mohl cestovat. Říkal jsem ti, že se dostaneme do finále, abys mohl být u toho. Po každém zápase jsem čekal a doufal, že mi pošleš zprávu. Tehdy jsem si uvědomil, jak je situace vážná.“
Během turnaje prožíval argentinský kapitán zvláštní chvíle a emoce. Když v úvodním zápase proti Alžírsku skóroval, při oslavě gólu se rozplakal. Nakonec v utkání přidal další dvě branky a zaznamenal hattrick.
„Slzy nesouvisely s fotbalem. Prošel jsem si těžkými chvílemi,“ přiznal tenkrát.
I kvůli otci chtěl uspět a získat pro Argentinu další zlato. „Ale ve finále jsem už neměl energii. Snažil jsem se jít přes limit, ale nohy mi už nešly. Nevyhráli jsme, ale nemáš ani tušení, jak moc jsme si každý zápas užívali. Znovu jsi měl pravdu. Musel jsem tam být a hrát,“ napsal Messi.
„Budeš mi moc chybět, ale vždycky budeš s námi, především při výchově mých dětí, protože je budu učit a vychovávat tak, jak jsi vychoval mě.“