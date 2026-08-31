Messi ukončil reprezentační kariéru: Přišel čas. Bože, děkuji, že jsem Argentinec

Messi v národním dresu odehrál 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Posledním zápasem v reprezentaci pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, v němž Jihoameričané podlehli 0:1 po prodloužení Španělsku.
„Po té době, která uplynula od prohraného finále, a dlouhém zvažování chci oznámit, že končím v národním týmu,“ psal Messi. „Přísahám, že jsem odevzdal reprezentaci vždycky úplně všechno, nejen v posledních letech, kdy jsme vyhráli vše, co se dalo. Děkuji, Bože, že jsem se narodil jako Argentinec,“ přidal.
Jeden z nejlepších fotbalistů historie debutoval v reprezentaci v listopadu 2005 a dlouho s ní čekal na velkou trofej. Jihoamerický šampionát ovládl s Argentinou až v roce 2021, o rok později následovalo zlaté mistrovství světa. Messi je jediným hráčem, který vyhrál MS do 20 let, olympijské hry a seniorský světový šampionát.
„Vždycky jsem s hrdostí nastupoval v reprezentačním dresu, už nemám, co bych mu více odevzdal. Na šanci navíc čekají další skvělí, mladší hráči. Děkuji všem za neuvěřitelnou podporu, jaké se mi během těch 20 let dostávalo. Rodině, spoluhráčům, trenérům za všechny ty nezapomenutelné okamžiky,“ napsal současný hráč Interu Miami a legenda Barcelony.