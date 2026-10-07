Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dojemné vzkazy loučícímu se Messimu. Co napsali Neymar, Ronaldinho a další?

  17:32aktualizováno  17:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Lionel Messi se loučí s Argentinou.

Lionel Messi se loučí s Argentinou. | foto: Profimedia.cz

Neymar JR a Lionel Messi v dresu Barcelony.
Ronaldinho a Lionel Messi v barvách Barcelony.
Luis Suárez a Lionel Messi při předávání Zlatého míče.
Rodrigo De Paul se svým velkým kamarádem Lionelem Messim v dresu Interu Miami.
15 fotografií
Lionel Messi odehrál svůj poslední zápas za argentinskou reprezentaci a po více než dvaceti letech se rozloučil s dresem, ve kterém prožil ty největší momenty kariéry. V posledním utkání proti Beninu přispěl k vítězství 3:0 gólem a dvěma asistencemi. Před zápasem i po něm mu posílali vzkazy bývalí spoluhráči, současní parťáci, trenéři i velcí soupeři.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.