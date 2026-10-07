7. října 2026 17:32, aktualizováno 17:32
Dojemné vzkazy loučícímu se Messimu. Co napsali Neymar, Ronaldinho a další?
Lionel Messi odehrál svůj poslední zápas za argentinskou reprezentaci a po více než dvaceti letech se rozloučil s dresem, ve kterém prožil ty největší momenty kariéry. V posledním utkání proti Beninu přispěl k vítězství 3:0 gólem a dvěma asistencemi. Před zápasem i po něm mu posílali vzkazy bývalí spoluhráči, současní parťáci, trenéři i velcí soupeři.
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