„Společně jsme se rozhodli klub převzít,“ nadechl se Šlégr a oči mu zesklovatěly, hlas se mu rozechvěl. „Ale my se o tom rozhodli, už když jsme byli malí a přišli jsme na náš stadion dělat první krůčky. Semkli jsme se a šli za jedním cílem. Jsem strašně rád za Roberta Kyselu, Martina Ručinského, Roberta Reichela a na dálku i za Roberta Langa, který žije v USA. Jak jsme to dělali na ledě, udělali jsme to i tady – vzali jsme zodpovědnost na sebe. Nikdy to nevzdáme.“
Akciovou společnost Hokej Litvínov založili Šlégr s Kyselou, všech bezmála 71 % akcií Orlen Unipetrolu získali za symbolickou cenu. Menšinoví vlastníci zůstali stejní, tedy město Litvínov (22 %) a Sportovní spolek HC Litvínov (7 %).
„Pro zjednodušení všech procesů jsme ve firmě zatím jen my dva, ale jsou v tom s námi především Reichel a Ručinský, jen je nenajdete v obchodním rejstříku. To je předmětem blízké budoucnosti,“ vysvětlil patriot Šlégr. „Jsme pyšní, ale všechno máme před sebou. Budeme bojovat jako na ledě, nikdy se nevzdáme. Pokusíme se všem fanouškům udělat radost. Víme, že to nebude jednoduché, ale jsme připravení tomu obětovat maximum.“
Pomůže i chemička, zůstává jako generální partner. Smluvně se zavázala, že ve třech následujících sezonách pošle do rozpočtu 120 milionů korun. Extraligovou Vervu předává v dobré finanční kondici s vyrovnanou účetní závěrkou. „Naším cílem bylo ulehčit novým vlastníkům startovací pozici, klub neopouštíme. Zůstáváme jeho součástí, ale ve výhodnější a efektivnější roli pro obě strany,“ uvedl Mariusz Wnuk, generální ředitel a předseda představenstva Orlen Unipetrol.
Kysela si finanční injekci pochvaluje: „Je rozprostřená tak, aby se klub v žádné fázi tří let nedostal do tíživé situace a byl zabezpečený na extraligové úrovni.“
Podle Milana Brejchala z představenstva Orlenu měli zásadní podíl na tom, že firma neodchází úplně, také fanoušci. „Před jejich akcí Litvínov nezhasne smekám. Ukázalo to i nám, že když se jde za správným cílem, cíl je dosažen. Věřím, že klub zůstane nedílnou součástí regionu. Majitelům přeji co nejdříve zopakovat zlatý rok 2015, což byl bylo super,“ mrkl.
Jednání trvala několik měsíců, Šlégr a spol. se na počátku snažili oslovili i české miliardáře. Nakonec se hokejové bašty ujali sami. „Nastal den D, na který spousta lidí nejen v Litvínově čekala. Cíl je poměrně jednoduchý, vrátit se zpátky se kořenům – vybudovat tradiční klub, na který budeme všichni pyšní, zaměřit se na mládež,“ předeslal člen Triple Gold Clubu.
Kromě sportovního cíle v podobě play off je tím zásadním přestavba Hlinkova stadionu. „Pokusíme se udělat maximum, abychom náš stánek, který vybudovali naši dědové a pradědové, zrekonstruovali na multifunkční arénu. Chceme ukázat republice, že i na malém městě jde dělat velký hokej.“
Za město to slíbil místostarosta Karel Rosenbaum: „Budeme na tom spolupracovat.“ Martin Klika za spolek zase tvrdil: „V posledním roce jsme našli společnou cestu ohledně A-týmu a mládeže.“
Klub čekají změny v organizační struktuře. Šlégr s Kyselou v žádné funkci nebudou, generálního manažera brzy jmenují. Jako trenér pokračuje Reichel s Jakubem Petružálkem, budou mít k sobě i třetího parťáka. Posily smí noví majitelé podepisovat od čtvrtka, spekuluje se o návratu Davida Kämpfa ze zámoří.