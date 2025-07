Mladé Češky v Praze hromadně postupují, nastoupí také Siniaková a Nosková

V akci budou v úterý ještě čtyři české hráčky. Lucie Havlíčková se střetne s krajankou Alenou Kovačkovou, Kateřina Siniaková narazí na Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou a nasazená jednička Linda Nosková vstoupí do turnaje proti Rusce Anastasiji Gasanovové.

Osmnáctiletá Valentová, která před dvěma dny triumfovala na turnaji v Portu, zvládla po přesunu z Portugalska utkání s Itóovou za necelou hodinu.

Soupeřce nedovolila ani jeden game na servisu, proměnila sedm z osmi brejkbolů. V dalším kole narazí na nasazenou dvojku Rebeccu Šramkovou ze Slovenska.

Jednadvacetiletá Šalková, která dostala do turnaje stejně jako Samson divokou kartu, prolomila šestkrát soupeřčin servis, nemusela litovat ani šesti dvojchyb. V prvním setu dotáhla vedení 4:1.

Ve druhé sadě sice ztrácela 0:2, brzy ale srovnala a od stavu 2:3 získala zbývající čtyři hry. Utkání zakončila druhým využitým mečbolem.

Laura Samson (vlevo) a Dominika Šalková před utkáním prvního kola turnaje WTA v Praze.

„Určitě je to hodně nepříjemné, když se hraje proti Češce. Zvláště když je to na domácím turnaji. Byl to těžký zápas, obě jsme se snažily zahrát co nejlépe. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla a těším se na další zápas,“ řekla novinářům Šalková, která narazí v další fázi na Siniakovou, nebo Ruseovou.

Jednadvacetiletá Palicová vyhrála nad 129. hráčkou světa Honovou po více než dvou hodinách. Zaznamenala v Praze první výhru v hlavní soutěži.

Barbora Palicová v utkání prvního kola na turnaji WTA v Praze.

Úvodní sadu získala díky brzkému náskoku 4:0, o druhý set přišla kvůli ztracenému servisu v šesté hře. V rozhodujícím třetím setu ale dotáhla manko brejku za stavu 0:2 a po brejku v osmé hře dopodávala duel k vítězství. V dalším kole narazí na Francouzku Jessiku Ponchetovou.

„Bylo to hodně emotivní vítězství, protože to je moje první uhrané kolo v hlavní soutěži dvěstěpadesátky. Makala jsem a bojovala až do konce. Hrát na české půdě je to nejlepší, vyhecovalo mě to. A je fajn, že se přišli podívat lidi,“ uvedla Palicová.