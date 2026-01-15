Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou v pěti. Čtrnáctku, která se do hlavních soutěží dostala přímo, doplnily z kvalifikace osmifinalistka turnaje z roku 2023 Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková.
Nasazená devatenáctka a semifinalistka z roku 2021 Karolína Muchová začne proti Rumunce Jaqueline Cristianové, Markéta Vondroušová, která by měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se utká s Američankou Hailey Baptisteovou. Karolínu Plíškovou, jež vynechala takřka celou minulou sezonu kvůli zdravotním potížím, čeká hráčka z kvalifikace.
Devatenáctiletá Sára Bejlek narazí na Američanku Ashlyn Kruegerovou a ve 2. kole může čelit obhájkyni titulu Madison Keysové z USA. Marie Bouzková začne proti Renatě Zarazúaové z Mexika a poté může narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřinu Siniakovou čeká v úvodu Maďarka Panna Udvardyová, Terezu Valentovou domácí turnajová třicítka Maya Jointová.
V mužské části pavouka se Vít Kopřiva střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem a Dalibora Svrčinu čeká Španěl Jaume Munar.
Američanka Keysová zahájí cestu za obhajobou titulu proti Ukrajince Oleksandře Olijnikovové, světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová. Šwiateková se v 1. kole střetne s hráčkou z kvalifikace.
Úřadující šampion Ital Jannik Sinner vykročí za možným třetím titulem z Australian Open v řadě proti Hugo Gastonovi z Francie. Světová jednička Carlos Alcaraz bude hrát s domácím Adamem Waltonem. Osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič, který dál usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, se na úvod utká se Španělem Pedrem Martínezem.