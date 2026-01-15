Krejčíková zahájí Australian Open proti nasazené Rusce, Macháč vyzve Dimitrova

Barbora Krejčíková zahájí tenisové Australian Open proti nasazené třiadvacítce Dianě Šnajderové z Ruska, českou jedničku a turnajovou třináctku Lindu Noskovou čeká Lotyška Darja Semenistá. Šestnáctý nasazený Jakub Menšík narazí na Španěla Pabla Carreňa, o příčku níže postavený Jiří Lehečka se střetne s kvalifikantem a Tomáš Macháč vyzve Bulhara Grigora Dimitrova. Rozhodl o tom los úvodního grandslamu sezony v Melbourne, ve dvouhrách do něj zasáhne hned 16 Čechů.

Barbora Krejčíková returnuje ve čtvrtfinále turnaje v Soulu. | foto: AP

Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou v pěti. Čtrnáctku, která se do hlavních soutěží dostala přímo, doplnily z kvalifikace osmifinalistka turnaje z roku 2023 Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková.

Nasazená devatenáctka a semifinalistka z roku 2021 Karolína Muchová začne proti Rumunce Jaqueline Cristianové, Markéta Vondroušová, která by měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se utká s Američankou Hailey Baptisteovou. Karolínu Plíškovou, jež vynechala takřka celou minulou sezonu kvůli zdravotním potížím, čeká hráčka z kvalifikace.

Devatenáctiletá Sára Bejlek narazí na Američanku Ashlyn Kruegerovou a ve 2. kole může čelit obhájkyni titulu Madison Keysové z USA. Marie Bouzková začne proti Renatě Zarazúaové z Mexika a poté může narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřinu Siniakovou čeká v úvodu Maďarka Panna Udvardyová, Terezu Valentovou domácí turnajová třicítka Maya Jointová.

V mužské části pavouka se Vít Kopřiva střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem a Dalibora Svrčinu čeká Španěl Jaume Munar.

Američanka Keysová zahájí cestu za obhajobou titulu proti Ukrajince Oleksandře Olijnikovové, světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová. Šwiateková se v 1. kole střetne s hráčkou z kvalifikace.

Úřadující šampion Ital Jannik Sinner vykročí za možným třetím titulem z Australian Open v řadě proti Hugo Gastonovi z Francie. Světová jednička Carlos Alcaraz bude hrát s domácím Adamem Waltonem. Osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič, který dál usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, se na úvod utká se Španělem Pedrem Martínezem.

