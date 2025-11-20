Když uspějí v semifinále baráže, ve finále by fotbalisty čekalo Dánsko

Play off UEFA, jak se baráž evropských mužstev oficiálně nazývá, se zúčastní šestnáct zemí. Dvanáct z nich včetně Česka skončilo těsně za přímým postupem z kvalifikace a zbývajícím čtyřem účast zajistilo vítězství v jedné ze skupin loňské Ligy národů.
Mužstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostních košů a los je rozřadí do čtyř samostatných větví. V každé z nich tým odehraje semifinále a úspěšnější z něj poté finále na jeden zápas. Na mistrovství světa postoupí vítěz finálového utkání.
Češi jsou podle dlouhodobých výsledků, které se započítávají do světového žebříčku, v druhém koši. Díky tomu mají zajištěné semifinále doma. O pořadatelství finálového duelu rozhodne los.
V semifinále český tým narazí na jednoho z týmů ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna, nebo Kosovo. Finálový soupeř vzejde ze souboje mužstev z prvního a čtvrtého koše.
Rozdělení do košů v baráži
Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina.
Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko.
Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.
Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko
Termíny: 26. a 31. března