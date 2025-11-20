Když uspějí v semifinále baráže, ve finále by fotbalisty čekalo Dánsko

  13:09aktualizováno  13:35
Čeští fotbalisté se dozvědí soupeře, s kterými si to v březnu příštího roku rozdají o postup na mistrovství světa. Los dodatečné kvalifikace můžete od 13.00 sledovat v online reportáži. Ceremoniál se uskuteční v Curychu, sídle Mezinárodní fotbalové federace FIFA.

Čeští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa. | foto: Reuters

Play off UEFA, jak se baráž evropských mužstev oficiálně nazývá, se zúčastní šestnáct zemí. Dvanáct z nich včetně Česka skončilo těsně za přímým postupem z kvalifikace a zbývajícím čtyřem účast zajistilo vítězství v jedné ze skupin loňské Ligy národů.

Mužstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostních košů a los je rozřadí do čtyř samostatných větví. V každé z nich tým odehraje semifinále a úspěšnější z něj poté finále na jeden zápas. Na mistrovství světa postoupí vítěz finálového utkání.

Češi jsou podle dlouhodobých výsledků, které se započítávají do světového žebříčku, v druhém koši. Díky tomu mají zajištěné semifinále doma. O pořadatelství finálového duelu rozhodne los.

V semifinále český tým narazí na jednoho z týmů ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna, nebo Kosovo. Finálový soupeř vzejde ze souboje mužstev z prvního a čtvrtého koše.

Rozdělení do košů v baráži

Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina.

Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko.

Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko

Termíny: 26. a 31. března

