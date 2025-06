Rozhodl o tom los Ligové fotbalové asociace.

Soutěž startuje v sobotu 19. července, na podzim se odehraje devatenáct kol a skončí o víkendu 13. a 14. prosince. Jaro začne 31. ledna. Základní část se dohraje 18. dubna, pak následuje nadstavba.

Slavia jako poslední šampion má proti svým největším konkurentům v letní měsících značnou výhodu. Během úvodních sedmi kol ligy ji nečeká žádná kvalifikace evropských pohárů, tudíž žádné zápasy v týdnu ani cestování.

Může se tak postupně soustředit jen na duely na Bohemians, kde hraje v druhém kole, dále na Slovácku, doma s Teplicemi, v Jablonci, s Pardubicemi a v Mladé Boleslavi.

Na začátku října, kdy bude mít za sebou dvě utkání v základní fázi Champions League, vyrazí k derby na Spartu, kde se hraje v rámci 11. dějství. Až v listopadu v 15. kole se utkání s Plzní.

Viktoria, která naopak do kvalifikace evropských pohárů vstoupí jako první tři nebo čtyři dny po úvodním duelu ligy v Pardubicích, má v druhém kole Jablonec, pak jede do Mladé Boleslavi, hostí Slovácko, hraje na Dukle, doma má Karvinou a v 7. kole se představí v Liberci. Po dobu pohárových předkol se neutká s žádným z pohárových zástupců.

To už tak neplatí pro Spartu s Olomoucí, další pohárové účastníky, které na sebe narazí ve čtvrtém dějství. To už bude mít Sparta za sebou duely v Jablonci, s Mladou Boleslaví a v Pardubicích. Po následném utkání s Olomoucí ji do konce srpna čekají souboje v Liberci, s Duklou a Zlínem.

V osmém kole ji čeká výjezd do Hradce Králové a hned poté šlágr proti Plzni, v Ostravě a derby. Takže podobný program jako loni, kdy ligu už během října ztratila.

Jediný nováček ze Zlína začne v Teplicích.

Bohemians odehrají úvodní dvě dějství doma, další pražský klub Dukla naopak venku.

Těžký úvod vyšel na Jablonec, který začne se Spartou a pak se představí v Plzni.