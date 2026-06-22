Slavia začne ligu doma proti Slovácku, sparťané v Brně. Derby už v srpnu

Chance Liga odstartuje novou sezonu o čtvrtém červencovém víkendu 25. července, necelý týden po finále mistrovství světa.
Účastníkem nejvyšší soutěže zůstává Karviná, která se odvolala proti nepravomocnému rozhodnutí Etické komise FAČR, která ji za korupci poslal do druhé ligy. O dalším osudu rozhodne Odvolací komise FAČR. Karviná začne doma s Mladou Boleslaví.
Los Chance Ligy 2026/2027
1. kolo, 25. července 2026
Plzeň – Liberec
„Ligová fotbalová asociace v tuto chvíli vychází z aktuální situace, tedy ze skutečnosti, že se MFK Karviná proti rozhodnutí Etické komise FAČR odvolala, což je její právo. Výsledek odvolacího řízení nechceme ani nemůžeme předjímat, s ohledem na současný stav ale s klubem pracujeme jako s řádným účastníkem Chance Ligy. LFA nyní vyčká na rozhodnutí odvolací komise a je připravena reagovat na další vývoj případu tak, aby sezona 2026/27 proběhla v souladu s platnými řády,“ prohlásil Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.
Plzeň vyzve liberecký Slovan a Hradec Králové čeká hned na úvod sezony derby se sousedními Pardubicemi.
V podzimním části se odehraje osmnáct kol, o jedno méně než na podzim 2025. Jarní část sezony o začne podobně jako letos už 30. ledna 2027.
Základní část skončí 24. dubna, poté následuje nadstavba, která hrací systém nemění. Ve skupině o titul a o záchranu se hraje pět kol, v prostřední skupině čtyři účastníci hrají jen o umístění, finanční prémii a přímý postup do 3. kola domácího poháru.