Plzeň půjde v play off na Crvenu zvezdu, či Beer Ševu. Hradci hrozí Dinamo Záhřeb

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  13:07aktualizováno  13:24
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Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce. | foto: MF DNES / Petr Eret

Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s vyřazeným klubem z kvalifikace o postup do Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude buď izraelský tým Beer Ševa, nebo srbský hegemon Crvena zvezda Bělehrad. Rozhodl o tom pondělní los v Nyonu, švýcarském sídle Evropské fotbalové unie (UEFA). Hradci Králové rovněž přisoudil odpadlíka z Ligy mistrů, pokud východočeský klub vyřadí Besiktas Istanbul, v další fázi se potká s poraženým ze souboje Dinamo Záhřeb - Žalgiris Kaunas.

Plzeň jako nasazený klub měl papírově snazší okruh protivníků. Ale pokud by Crvena zvezda nezvládla v boji o Ligu mistrů roli favorita, nebyla by pro Viktorii vůbec snadným soustem.

Plzeň má jako účastník závěrečného předkola Evropské ligy jistotu účasti v základní fázi Konferenční ligy. Ale tam nechce, touží po prestižnější evropské soutěži.

Vedle dvojice Beer Ševa – Crvena zvezda jí hrozil Saint-Truiden, turecký Trabzonspor či poražený z dvojice Ararat-Armenia – Celje, což by bylo asi nejpřijatelnější los.

Toho se může dočkat Hradec, pokud by zopakoval překvapení z druhého předkola, v němž vyřadil Tromsö.

Ve čtvrtek vstoupí do třetího předkola proti Besiktasi, na vítěze čeká poražený ze souboje Dinamo Záhřeb – Žalgiris Kaunas. Za předpokladu, že Dinamo splní roli favorita, by litevský klub byl rozhodně soupeřem k poražení.

Hradec mohl narazit ještě na vítěze duelu Thun – Vikingur Rejkjavík, OFI Krétu a poraženého ze zápasu Aarhus – Sabah Baku.

Když Hradec neuspěje proti Besiktasi, přesune se do závěrečného předkola Konferenční ligy.

Los závěrečného předkola Evropské ligy

20. srpna, odvety 27. srpna

Beer Ševa/Crvena zvezda - Plzeň
Hradec Králové/Besiktas - Dinamo Záhřeb/Žalgiris
Trabzonspor - Ferencváros/Górnik Zabrze
Kuopio/Universitatea Craiova - Ararat Armenia/Celje
St. Truiden - Linoln Red Imps/Omonia Nikósie
Shamrock Rovers/Egnatia - Lilleström
Jagiellonia/Rangers Larne/Iberia Tbilisi
Mjällby/Slovan Bratislava - Pafos/Salcburk
Levski Sofie/Kajrat Almaty - PAOK/Anderlecht
Lech Poznaň/Klaksvík - Thun/Vikingur
Benfica/Hearts - Aarhus/Sabah
OFI Kréta - Maccabi Tel Aviv/CSKA Sofie

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