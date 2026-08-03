Plzeň půjde v play off na Crvenu zvezdu, či Beer Ševu. Hradci hrozí Dinamo Záhřeb

Plzeň jako nasazený klub měl papírově snazší okruh protivníků. Ale pokud by Crvena zvezda nezvládla v boji o Ligu mistrů roli favorita, nebyla by pro Viktorii vůbec snadným soustem.
Plzeň má jako účastník závěrečného předkola Evropské ligy jistotu účasti v základní fázi Konferenční ligy. Ale tam nechce, touží po prestižnější evropské soutěži.
Vedle dvojice Beer Ševa – Crvena zvezda jí hrozil Saint-Truiden, turecký Trabzonspor či poražený z dvojice Ararat-Armenia – Celje, což by bylo asi nejpřijatelnější los.
Toho se může dočkat Hradec, pokud by zopakoval překvapení z druhého předkola, v němž vyřadil Tromsö.
Ve čtvrtek vstoupí do třetího předkola proti Besiktasi, na vítěze čeká poražený ze souboje Dinamo Záhřeb – Žalgiris Kaunas. Za předpokladu, že Dinamo splní roli favorita, by litevský klub byl rozhodně soupeřem k poražení.
Hradec mohl narazit ještě na vítěze duelu Thun – Vikingur Rejkjavík, OFI Krétu a poraženého ze zápasu Aarhus – Sabah Baku.
Když Hradec neuspěje proti Besiktasi, přesune se do závěrečného předkola Konferenční ligy.
Los závěrečného předkola Evropské ligy
20. srpna, odvety 27. srpna
Beer Ševa/Crvena zvezda - Plzeň