Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

  12:31
Start doma v Edenu proti norskému Bodö/Glimt, konec v závěru ledna na Kypru s tamním Pafosem. Fotbalisté Slavie znají jízdní řád Ligy mistrů. Kdy přijede Arsenal? A kdy Barcelona?

Fotbalisté Slavie se radují z gólu do sítě Teplic. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

UEFA zveřejnila rozpis zápasů v sobotu po poledni.

Papírově nejslabší soupeře mají slávisté v prvním a posledním kole. Na konci září cestují do Milána, kde narazí na Inter. Anglický Arsenal dorazí do Prahy na začátku listopadu, Barcelona až v lednu.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
1. koloSlavia – Bodö/Glimtstředa 17. září, 18:45
2. koloInter Milán – Slaviaúterý 30. září, 21:00
3. koloAtalanta Bergamo – Slaviastředa 22. října, 21:00
4. koloSlavia – Arsenalúterý 4. listopadu, 18:45
5. koloSlavia – Athletic Bilbaoúterý 25. listopadu, 21:00
6. koloTottenham Hotspur – Slaviaúterý 9. prosince, 21:00
7. koloSlavia – Barcelonastředa 21. ledna, 21:00
8. koloPafos – Slaviastředa 28. ledna, 21:00

Jak dál po skončení ligové fáze

  • Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
  • Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
  • 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
  • 25.–36. místo končí.

Play-off o osmifinále

  • Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).
  • Nasazení:
    • 9.–16. místo = nasazení
    • 17.–24. místo = nenasazení
  • Nasazený tým hraje odvetu doma.
  • Vítěz postupuje do osmifinále.

3. Osmifinále

  • Celkem 16 týmů:
    • 8 nejlepších z ligové fáze
    • 8 vítězů play-off o osmifinále
  • Soupeře určí los
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).

4. Čtvrtfinále

  • 8 vítězů osmifinále
  • Klasický los, bez nasazení
  • Dvojzápas

5. Semifinále

  • 4 vítězové čtvrtfinále
  • Opět los
  • Dvojzápas

6. Finále

Finále Ligy mistrů 2025/26 se odehraje v Puskás Aréně v Budapešti. Datum finále je stanoveno na 30. května 2026.

  • Stadion má kapacitu přibližně 67 000 diváků a už hostil například Superpohár UEFA 2020 a zápasy EURO 2020.
  • Hraje se pouze jeden zápas.

Kde sledovat zápasy Slavie v Lize mistrů

V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink
