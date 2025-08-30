UEFA zveřejnila rozpis zápasů v sobotu po poledni.
Papírově nejslabší soupeře mají slávisté v prvním a posledním kole. Na konci září cestují do Milána, kde narazí na Inter. Anglický Arsenal dorazí do Prahy na začátku listopadu, Barcelona až v lednu.
|1. kolo
|Slavia – Bodö/Glimt
|středa 17. září, 18:45
|2. kolo
|Inter Milán – Slavia
|úterý 30. září, 21:00
|3. kolo
|Atalanta Bergamo – Slavia
|středa 22. října, 21:00
|4. kolo
|Slavia – Arsenal
|úterý 4. listopadu, 18:45
|5. kolo
|Slavia – Athletic Bilbao
|úterý 25. listopadu, 21:00
|6. kolo
|Tottenham Hotspur – Slavia
|úterý 9. prosince, 21:00
|7. kolo
|Slavia – Barcelona
|středa 21. ledna, 21:00
|8. kolo
|Pafos – Slavia
|středa 28. ledna, 21:00
Jak dál po skončení ligové fáze
- Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
- Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
- 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
- 25.–36. místo končí.
Play-off o osmifinále
- Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
- Nasazení:
- 9.–16. místo = nasazení
- 17.–24. místo = nenasazení
- Nasazený tým hraje odvetu doma.
- Vítěz postupuje do osmifinále.
3. Osmifinále
- Celkem 16 týmů:
- 8 nejlepších z ligové fáze
- 8 vítězů play-off o osmifinále
- Soupeře určí los
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
4. Čtvrtfinále
- 8 vítězů osmifinále
- Klasický los, bez nasazení
- Dvojzápas
5. Semifinále
- 4 vítězové čtvrtfinále
- Opět los
- Dvojzápas
6. Finále
Finále Ligy mistrů 2025/26 se odehraje v Puskás Aréně v Budapešti. Datum finále je stanoveno na 30. května 2026.
- Stadion má kapacitu přibližně 67 000 diváků a už hostil například Superpohár UEFA 2020 a zápasy EURO 2020.
- Hraje se pouze jeden zápas.
Kde sledovat zápasy Slavie v Lize mistrů
V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.
Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink