Co třeba Španělsko, Itálie, Anglie a Česko? Fotbalisté vyhlíží los Ligy národů

Autor:
  18:01aktualizováno  18:01
Když nejvyšší úroveň Ligy národů hráli poprvé a dosud naposled, čeští fotbalisté během června a září 2022 uhráli bod se Španělskem a porazili Švýcarsko. Ale také dvakrát podlehli Portugalsku a sestoupili. Ve čtvrtek večer se v Bruselu coby navrátilci do elitní úrovně dozvědí soupeře pro podzimní soutěž reprezentačních mužstev, los začíná v 18.00.

Český záložník Václav Černý ve španělském obležení. Momentka z utkání Ligy národů v Málaze. | foto: AP

Skupinu společně se Španělskem a Portugalskem už Češi mít nebudou, protože obě země jsou v prvním koši s Francií a Německem. Jednoho z nich český tým vyfasuje.

Letošní ročník Ligy národů se odehraje na podzim od září do listopadu, čili po letním mistrovství světa, o které Češi budou hrát v březnu proti Irsku a poté případně proti vítězi duelu Dánsko vs. Severní Makedonie.

„Na losu samozřejmě budeme, ale teď se hlavně soustředíme na baráž,“ poznamenal předseda asociace David Trunda.

Liga národů A

Rozdělení košů

1. koš: Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo

2. koš: Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Chorvatsko

3. koš: Srbsko, Belgie, Anglie, Norsko

4. koš: Wales, Česko, Řecko, Turecko

„Asi žádné vybrané týmy nemám, byť se o tom samozřejmě bavíme. Každopádně to pro nás určitě bude velká výzva.“

Vedle jednoho z účastníků posledního Final Four, které loni v červnu ovládli Portugalci před Španěly a Francií, se Češi ve skupině utkají s dalšími dvěma protivníky – po jednom z druhého a třetího koše.

Mohou mít skupinu například s Itálií i Anglií nebo Nizozemskem a Belgií.

Ve čtvrtém koši jsou vedle Čechů další tři postupující z druhé úrovně – Wales, Řecko a Turecko. S nimi se národní mužstvo nepotká.

Český tým ještě pod trenérem Ivanem Haškem na podzim 2024 ovládl skupinu v Lize B v konkurenci Albánie, Gruzie a Ukrajiny. Přitom ji začal debaklem 1:4 v Gruzii.

Mezi elitou si zahraje podruhé. V už zmíněném roce 2022 ve skupině A obsadil poslední místo za Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem a sestoupil zpět do divize B, kterou absolvoval už třikrát. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a navíc reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na mistrovství Evropy i světa.

UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku.

Vedle elitních skupin Ligy A budou rozlosovány i další tři úrovně B, C a D.

V Lize A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four. To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.