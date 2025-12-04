Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Fotbal v tu chvíli bude až na druhém místě.
Chcete další příklady?
Právě ono Kennedyho centrum, které od 18 hodin bude patřit první pompézní předzvěsti velkolepého turnaje, si od sedmdesátých let minulého století zakládalo na tom, že bývalo politicky neutrální.
Než přišel Donald Trump.
V únoru propustil devatenáct členů tehdejší rady a prohlásil, že novým předsedou centra bude on sám. Propustil ředitelku, usadil na její místo svého spojence a taky vtipkoval, že budovu přejmenuje na Trump Kennedy Center. Načež ho skutečně novým předsedou zvolili, což obsáhle popisoval například server The Athletic.
Jen během podzimu hostilo centrum například summit o „pronásledování křesťanů“ pořádaný Americkou konzervativní unií, besedu zavražděného aktivisty Charlieho Kirka nebo investiční fórum USA-Saúdská Arábie den poté, co korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům.
The 2026 FIFA World Cup draw will take place this Friday, Dec. 5, at the Kennedy Center in Washington D.C. 🔡🔢 pic.twitter.com/OJsnwukSjT— The Athletic (@TheAthletic) December 3, 2025
„Konec drag shows a jiné antiamerické WOKE propagandy! Jen to nejlepší v souladu s naší vizí Zlaté éry americké kultury,“ hlásil americký prezident s tím, že odteď bude Kennedyho centrum takzvaně „GREAT AGAIN!“.
Stejně jako páteční losování.
Lze očekávat, že právě Trump opět sehraje prominentní roli. Ještě aby ne, když jsou se šéfem FIFA Giannim Infantinem jedna ruka.
Trump ho dlouhodobě nazývá králem fotbalu, Infantino chce pro změnu americkému prezidentovi udělit nově vymyšlenou cenu míru FIFA. A dost možná mu ji předá právě během pátečního ceremoniálu.
Znovu, fotbal bude až na druhém místě.
Až na něj přece jen dojde, dozví se mimo jiné i česká reprezentace jména potenciálních protivníků, s nimiž by v případě úspěšné jarní baráže na turnaji soupeřila.
Jestli se tam skutečně dostane? To se uvidí v březnu. Los baráže jí přisoudil Irsko a v případě úspěchu lepšího z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.
Hratelní soupeři, ale u Čechů nikdo vlastně neví, co čekat. I zmíněný americký The Athletic si v obsáhlé analýze všech týmů, které zasáhnou alespoň do baráže, rýpl: „Na hrotu mají produktivního Patrika Schicka, ale jinak vlastně není moc o čem psát.“
Ale na tom teď nesejde.
Všechny týmy z baráže totiž budou až ve čtvrtém, tedy nejslabším, výkonnostním koši. Týká se to i Itálie, která by v případě přímého postupu bývala byla ve druhém.
Vlastní losování obstarají sportovní hvězdy ze severoamerických profesionálních soutěží – hokejista Wayne Gretzky, basketbalista Shaquille O’Neal, hráč amerického fotbalu Tom Brady a dosud aktivní baseballista Aaron Judge. Všechno povede bývalý anglický fotbalový reprezentant Rio Ferdinand a moderovat bude modelka Heidi Klumová.
V osudí bude celkem 42 jistých týmů plus šest míst z baráží evropské a mezikontinentální. Dohromady 48 zemí, což je historicky nejvíc.
„Uvidíme 104 superbowlů během měsíce!“ kasá se průběžně prezident Infantino.
Rozdělení zemí do košů
První koš
Druhý koš
Třetí koš
Čtvrtý koš
Los rozdělí celky do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dva. Doprovodí je osmička nejlepších zemí ze třetích míst.
V prvním losovacím koši jsou všichni tři pořadatelé turnaje Kanada, Mexiko a USA spolu s nejsilnějšími reprezentacemi. Mexiko už ví, že celý turnaj 11. června vykopne, jen čeká na protivníka, který bude jistě ze třetího koše.
Jednou z priorit FIFA je, aby byl turnaj atraktivní až do konce, proto obhájci zlata Argentinci se Španěly, úřadujícími mistry Evropy, mají jistotu, že v případě vítězství ve skupině na sebe mohou narazit nejdříve ve finále.
Češi zase vědí, že se v případě postupu vyhnou Jordánsku, Kapverdám, Ghaně, Curacau, Haiti či Novému Zélandu plus vítězům ostatních barážových větví. Navíc je jasné, že ve skupině mohou mít maximálně jednu další evropskou zemi.
Jediné, co páteční večer neodhalí, je rozřazení stadionů, na kterých se jednotlivá mužstva představí. Na to si musejí fanoušci počkat až do soboty.
Nejenom ti čeští pak budou čekat až do března, zda se jejich země vůbec na šampionát probojuje.
Po pátku však budou alespoň vědět, co je případně čeká.
A co vy, těšíte se?