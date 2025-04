Los, který měl v sídle fotbalové asociace na starosti nejlepší reprezentační střelec Jan Koller, proti sobě svedl dva největší favority.

Sparťané vyzvou soupeře, s nímž před dvěma týdny v lize na Letné padli 2:4, neporazili ho ani na podzim, kdy prohráli 0:1. Poslední vítězství nad Plzní slavila Sparta právě v loňském finále, když na západě Čech triumfovala 3:1 a po titulu v lize získala double.

Teď má ale formu o poznání horší. Kromě tří ztrát v domácí soutěži se trápila i v pohárovém čtvrtfinále. Středeční zápas s outsiderem z Teplic rozhodla až na konci prodloužení po přímém kopu Lukáše Haraslína (3:2).

Zajímavé je, že Sparta odehraje doma i čtvrtý duel domácího poháru. Postupně vyřadila Brno, Duklu a Teplice.

Finále na Moravě. Nebude na Letné ani v Plzni Sparťanská děkovačka po vítězství ve finále poháru nad Plzní. Už dopředu bylo jasné, že se boj o trofej neuskuteční na Spartě, která má v pětiletém koeficientu českého poháru nejvyšší počet bodů. Finále se totiž hraje pokaždé na hřišti hůře postaveného. Koeficient se sčítá podle umístění v jednotlivých sezonách, Sparta ve všech pěti došla minimálně do semifinále a pohár dvakrát vyhrála. Po pátečním losu je jisté i to, že se ve středu 14. května nebude hrát ani v Plzni, také ona by ve finále vyzvala hůře postavený celek. Záležet tedy bude na vítězi zápasu Baník – Sigma, který finále uspořádá. O trofej se tak bude bojovat buď ve Vítkovicích, nebo na Andrově stadionu.

V lize patří obhájcům čtvrtá příčka, ze hry o titul jsou téměř jistě venku a pohár pro ně může být jediná šance na trofej. Pokud se navíc neumístí na druhém místě tabulky, i lepší vstupenka do Evropy.

Vítěz MOL Cupu má totiž zajištěné závěrečné předkolo Evropské ligy a zároveň minimální účast v základní fázi Konferenční ligy, tedy jistotu pohárového podzimu.

„Vyhrát pohár je ultimátní cíl. Máme Plzni co vracet a budeme se na utkání moc těšit. Věřím svému týmu. Budeme hrát doma, doufám, že přijde hodně diváků,“ uvedl člen představenstva Sparty Petr Hrdlička.

Plzeň ve čtvrtek postoupila do semifinále přes Bohemians výsledkem 3:1, předtím přehrála druholigový Zlín i třetiligové Ústí, kde se paradoxně natrápila nejvíc (4:3).

V lize drží druhé místo, které zajišťuje kvalifikaci do Champions League a před pražským celkem má tříbodový náskok.

„Máme teď čerstvou zkušenost z Letné, kde se nám podařilo vyhrát. Ale pohárový zápas je něco jiného. Myslím, že jak my, tak Sparta se budeme chtít za každou cenu dostat do finále. Jdeme do toho se vším respektem, doufám, že budeme lepší a šťastnější,“ řekl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář ve videorozhovoru pro FAČR.

Třetí místo patří Baníku, který vyzve olomouckou Sigmu. Ostravští fotbalisté vyřadili Jablonec po nádherném přímém kopu slovenského záložníka Tomáše Riga. Ze soutěže odstranili ještě Pardubice a Varnsdorf.

Baník prošel do semifinále poprvé od ročníku 2018/19 a může dál usilovat o zisk první trofeje po dlouhých 20 letech.

„Jsem rád, že konečně můžeme hrát doma. Máme sezonu skvěle rozjetou a i v poháru chceme dojít co nejdále. Je tu navíc ta extra motivace, že kdybychom to utkání zvládli, finále by se hrálo v Ostravě. Ale nejprve musíme přejít přes Olomouc, což je tým, který vyhrál na Slavii. To se nepodaří jen tak někomu,“ upozornil ostravský obránce Michal Frydrych.

Olomouc se naposledy dostala mezi nejlepší čtyřku MOL Cupu v sezoně 2019/20, v roce 2012 celou soutěž vyhrála. V úterním čtvrtfinále Sigma senzačně zvítězila 1:0 na Slavii a po gólu Jana Klimenta vyřadila jednoho z největších favoritů. Byl to její první soupeř z nejvyšší soutěže, předtím hrála s Kroměříží ze třetí a Žižkovem ze druhé ligy, v úvodu narazila na divizní Bzenec.

„Asi každý z těch čtyř týmů si přál hrát semifinále doma, my jsme nebyli výjimkou. Přijímáme fakt, že hrajeme na hřišti soupeře. Je to moravské derby, bude to zápas se vším všudy. Hraje se o to, kdo v rámci poháru dotáhne tu svoji cestu až do finále. Já věřím, že uspějeme,“ citoval klubový web olomouckého trenéra Tomáše Janotku.

Semifinále se odehraje za dva týdny, tedy po skončení ligové základní části. A pokud se do nejlepší šestky nakonec dostane i Olomouc, budou v pohárovém semifinále bojovat jen týmy ze skupiny o titul. To by znamenalo, že se všichni ještě jednou potkají i v nadstavbě. Sparta s Plzní si už jistě spolu na jaře zahrají ještě dvakrát. Potřetí v rozmezí dvou měsíců.