ONLINE: Losuje se mistrovství světa 2026. Potenciální soupeře se dozví i Češi

Vlastní losování obstarají sportovní hvězdy ze severoamerických profesionálních soutěží – hokejista Wayne Gretzky, basketbalista Shaquille O’Neal, hráč amerického fotbalu Tom Brady a dosud aktivní baseballista Aaron Judge.
ONLINE: Los mistrovství světa ve fotbale 2026
Slavnostní ceremoniál sledujeme minutu po minutě
Všechno vede bývalý anglický fotbalový reprezentant Rio Ferdinand a slavnostní večer v Kennedyho centru plný hudebních vystoupení moderuje topmodelka Heidi Klumová.
Los proběhne klasickým způsobem.
Všechny týmy jsou rozděleny do čtyř výkonnostních košů.
Všechny týmy z baráže včetně Čechů budou až ve čtvrtém, tedy nejslabším koši. Týká se to třeba i Itálie, která by v případě přímého postupu byla ve druhém.
Rozdělení zemí do košů
První koš
Druhý koš
Třetí koš
Čtvrtý koš
V osudí bude celkem 42 jistých týmů plus šest míst z baráží evropské a mezikontinentální. Dohromady 48 zemí, což je historicky nejvíc.
Los rozdělí celky do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dva. Doprovodí je osmička nejlepších zemí ze třetích míst.
V prvním losovacím koši jsou všichni tři pořadatelé turnaje Kanada, Mexiko a USA spolu s nejsilnějšími reprezentacemi. Mexiko už ví, že celý turnaj 11. června vykopne, jen čeká na protivníka, který bude jistě ze třetího koše.
Jednou z priorit FIFA je, aby byl turnaj atraktivní až do konce, proto obhájci zlata Argentinci se Španěly, úřadujícími mistry Evropy, mají jistotu, že v případě vítězství ve skupině na sebe mohou narazit nejdříve ve finále.
Češi zase ví, že se v případě postupu vyhnou Jordánsku, Kapverdám, Ghaně, Curacau, Haiti či Novému Zélandu plus vítězům ostatních barážových větví. Navíc je jasné, že ve skupině mohou mít maximálně jednu další evropskou zemi.
Jediné, co páteční večer neodhalí, je rozřazení stadionů, na kterých se jednotlivá mužstva představí. Na to si musejí fanoušci počkat až do soboty.
Nejenom ti čeští pak budou čekat až do března, zda se jejich země vůbec na šampionát probojuje.