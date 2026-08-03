Bez dvou čísel dvoumetrový brankář, který si mimochodem nikdy nezachytal v nejvyšší domácí soutěži a už v sedmnácti zmizel za portugalským dobrodružstvím do Bragy, by měl být od nové sezony jedničkou mezi tyčemi anglického Newcastlu.
Zpráva jako hrom. Pro český fotbal, národní tým a jeho nového kouče Santiho Deniu, ale především pro Horníčka samotného.
„Bude to obrovský skok,“ věští čerstvě čtyřiadvacetiletému kolegovi Tomáš Vaclík, bývalá reprezentační jednička. „Ale pokud za něj v Newcastlu neváhali dát takové peníze, počítají s ním a věří, že je připravený.“
Mluví se o 30 milionech eur, hodnotě Horníčkovy výstupní klauzule, což dělá v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun.
Závratná suma.
Ale co vlastně znamená?
Například to, že se Horníček dostal na úroveň reprezentačního kapitána Krejčího a po Nedvědovi se Schickem je z něj třetí nejdražší český fotbalista vůbec. Zároveň platí, že žádný jiný gólman letos nestál víc a že v historickém srovnání všech světových brankářských přestupů se Horníček jen o fous nevejde do elitní desítky, takže v žebříčku jen o pár políček výš narazíte na jména jako Raya, Cillessen, Courtois, Chevalier či Ederson.
Horníček o víkendu úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a připojil se k novým spoluhráčům na soustředění ve španělské La Manze, v pondělí klub jeho příchod oficiálně oznámil.
„Od chvíle, kdy jsem se o téhle možnosti doslechl, to byla horská dráha emocí. Jsem fakt šťastný, že jsem tady,“ řekl pro klubový web. „Je to úžasná příležitost v nové soutěži, na kterou se moc těším.“
Co bude dál?
Už 22. srpna by mohl stát v bráně v úvodním kole proti Liverpoolu, týden nato navíc Newcastle hraje na Tottenhamu, kde klidně může dojít na souboj s krajanem Antonínem Kinským, což by byla rarita.
Vždyť naposledy se něco podobného v nejlepší lize světa přihodilo v lednu 2008, kdy proti sobě v duelu Chelsea s Tottenhamem nastoupili Petr Čech a Radek Černý.
Sluší se připomenout, že na soupiskách anglických klubů stále figurují také Vítězslav Jaroš (Liverpool) a Radek Vítek (Manchester United), kteří do ciziny podobně jako Horníček odešli coby teenageři. „Já jsem podobnou možnost nikdy neměl, takže se mi to špatně hodnotí,“ komentuje Vaclík. „Ale u Lukáše je zřejmé, že to byla dobře promyšlená trefa.“
V dorosteneckém věku odmítl Spartu a z Pardubic se ještě před maturitou vydal do neznáma. Sám a bez rodiny, aby se co nejdřív osamostatnil. „První dny jsem si pobrečel, stýskalo se mi, ale věděl jsem, proč tohle všechno dělám,“ líčil před časem.
Naučil se portugalsky a žádný problém nemá ani s angličtinou. Když pak během letošní zimy už jako právoplatná jednička z Bragy popisoval, kolik za poslední rok a půl v nové roli pobral sebevědomí, mimo jiné se zmínil: „V Portugalsku jsem spokojený, ale krok dopředu bych rád udělal. Nemám preferenci, ovšem kdyby přišla odpovídající nabídka z top pěti lig, těžko bych mohl říct ne.“
A tak je tady Newcastle, osmifinalista Ligy mistrů a dvanáctý tým posledního ročníku anglické ligy. Českou brankářskou školu v klubu s černobílými pruhy proslavil nebožtík Pavel Srniček, jehož ve městě přijali za svého.
Pavel Srníček, rodák z Ostravy, se stal oblíbencem v Newcastlu.
Horníček na něj zkusí navázat.
V Newcastlu, který spravuje saúdskoarabský Veřejný investiční fond, bude součástí širší přestavby: na odchodu je zkušený brankář Pope i záložník Guimares, pryč jsou Gordon nebo Tonali a před pár dny po pěti letech zamával také trenér Eddie Howe, kterého by měl nahradit německý kouč Mathhias Jaissle.
„Jestli je Lukáš skutečně nachystaný, si můžeme říct třeba po deseti kolech,“ myslí si Vaclík. „Ve srovnání s Tondou Kinským na širší veřejnost možná nepůsobí tak sebevědomě, ale i on ukázal lokty, když Bragu loni přesvědčil, aby se zbavila Matheuse, někdejší jedničky. Premier League je trochu jiný a velký svět, na který si bude muset zvyknout, ale v Portugalsku měl čísla parádní.“
Konkrétně 37 čistých kont v 88 zápasech.
Naváže nyní na ostrovech?
|Částka
|Hráč
|Přestup
|Rok
|45 milionů eur
|Pavel Nedvěd
|Lazio Řím - Juventus
|2001
|42 milionů eur
|Patrik Schick
|Sampdoria Janov - AS Řím
|2017
|30 milionů eur
|Ladislav Krejčí
|Girona - Wolverhampton
|2026
|30 milionů eur
|Lukáš Horníček
|Braga - Newcastle
|2026
|26,5 milionu eur
|Patrik Schick
|AS Řím - Leverkusen
|2020
|18 milionů eur
|Adam Hložek
|Leverkusen - Hoffenheim
|2024
|16,5 milionu eur
|Antonín Kinský
|Slavia - Tottenham
|2025
|16,2 milionu eur
|Tomáš Souček
|Slavia - West Ham
|2020
|14,5 milionu eur
|Jakub Jankto
|Udine - Sampdoria Janov
|2018
|14,5 milionu eur
|Tomáš Rosický
|Sparta - Dortmund
|2001
|14 milionů eur
|David Jurásek
|Slavia - Benfica
|2023
|14 milionů eur
|Petr Čech
|Chelsea - Arsenal
|2015
|13 milionů eur
|Adam Hložek
|Sparta - Leverkusen
|2022
|13 milionů eur
|Petr Čech
|Rennes - Chelsea
|2004
|12,2 milionu eur
|Matěj Vydra
|Derby - Burnley
|2018
|12 milionů eur
|Alex Král
|Slavia - Spartak Moskva
|2019
|12 milionů eur
|Ladislav Krejčí
|Sparta - Girona
|2024
|11 milionů eur
|Martin Vitík
|Sparta - Boloňa
|2025
|10,5 milionu eur
|Tomáš Čvančara
|Sparta - Mönchengladbach
|2023
|10,5 milionu eur
|Jan Koller
|Anderlecht - Dortmund
|2001
|10 milionů eur
|Tomáš Rosický
|Dortmund - Arsenal
|2006