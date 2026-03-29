Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

  18:56aktualizováno  18:56
Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho funkční období vyprší v říjnu.

foto: AP

Tardif v roce 2021 nahradil na nejvyšším hokejovém postu dlouholetého předsedu Reného Fasela. Prvním místopředsedou federace je Petr Bříza.

„Vzhledem k tomu, že se IIHF nachází v silné a stabilní pozici, cítím, že je ten správný čas přihrát puk mladšímu lídrovi,“ napsal Tardif.

„Po 25 letech ve službách rodiny IIHF - jako člen, člen výboru, člen rady, pokladník a nyní prezident - jsem nesmírně hrdý na to, čeho jsme společně pro lední hokej dosáhli,“ dodal rodák z Kanady.

Tardifovi se podařilo znovu přivést na olympijský turnaj hráče z NHL, kteří v letech 2018 i 2022 na hrách chyběli. Naznačil, že nyní by se mohl podílet na přípravách olympiády v roce 2030 na jihu Francie.

