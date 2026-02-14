Obrazem 14. února 2026 19:00
Zapsal se do historie, pro Brazílii a vůbec celou Jižní Ameriku získal první medaili na zimních hrách. A hned zlatou. Lucas Pinheiro Braathen ovládl v Bormiu obří slalom lyžařů a stal se olympijským šampionem. Norský rodák, který reprezentuje Brazílii od roku 2024, slavil v cíli i se svým otcem. Na italských svazích pak poprvé zazněla při vyhlášení vítěze zimní olympiády brazilská hymna. „A já byl hrozně pyšný. Slyšet ji tady v horách na zimní olympiádě bylo vesmírné,“ prohlásil dojatý Braathen.