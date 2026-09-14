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Odpočívej v pokoji, Ludo! Čech, Řepka a další se loučí s legendárním Mikloškem

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  13:58aktualizováno  13:58
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Tomáš Řepka a Luděk Mikloško v barvách West Hamu.

Tomáš Řepka a Luděk Mikloško v barvách West Hamu. | foto: Jaroslav Legner / CNCProfimedia.cz

Luděk Mikloško v dresu West Hamu.
Luděk Mikloško Londýně v roce 2002.
Asistent Ivo Viktor trénuje brankáře Luďka Mikloška na srazu fotbalové...
Luděk Mikloško v dresu West Hamu v září 1997.
40 fotografií
Všichni připomínají nejenom jeho brankářské dovednosti, ale také výjimečnou lidskost. A také fakt, že právě on otevřel českým gólmanům cestu do Anglie. Fotbalový svět se loučí s legendárním Luďkem Mikloškem, jenž zemřel ve věku 64 let po dlouhém boji s nemocí.

„Dneska je to smutný den, protože nás opustil člověk, který pro fotbal udělal strašně moc. Ať už pro ten český nebo pro naši stopu v Premier League. Luděk Mikloško je brankář, který otevřel dveře nám všem ostatním svými výkony a svou lidskostí,“ sdělil v nahrávce pro média bývalý reprezentační gólman Petr Čech.

„Je to obrovská škoda, Luděk byl skvělý člověk. Já s ním měl možnost několikrát diskutovat o fotbale v Anglii, a když jsem přišel do Chelsea, hodně mi informace od něj pomohly. Doufám, že si lidé uvědomují, jak velkou stopu v českém fotbale zanechal a že jeho památka zůstane ve fotbalových srdcích navždy,“ přidal Čech, jenž působil v Chelsea a poté v Arsenalu.

Mikloško rovněž chytal v Londýně – ve West Hamu a posléze za Queens Park Rangers.

„Zasáhlo mě to. Byl jeden z mála, ke komu jsme měl respekt a velkou úctu. Provedl mě pěti roky ve West Hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou. Mockrát jsem si s ním povídal do hloubky,“ napsal na instagramu někdejší stoper Tomáš Řepka, jenž ve West Hamu strávil čtyři a půl roku, když tam Mikloško působil coby trenér brankářů.

„Měli jsme se rádi a jeden zápas jsme spolu odkopali i v národním týmu. Odešel jako hrdina a taky tak i žil. Byl to můj velkej učitel. Ludo, ty mi budeš chybět!“ doplnil Řepka.

tomasrepkacz

Odešel LUDO MIKLOŠKO ⚒️⚒️⚒️
Zasáhlo mě to byl to jeden z mála, ke komu jsme měl respekt a velkou úctu.
Provedl mě 5 rokama ve West hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou. Mockrát jsem s ním povídal do hloubky i seděl v anglickým pubu a dost jsme toho zažili v Českým dome v Londýně.
Měli jsme se rádi a jeden zápas jsem spolu odkopali i v národním týmu.
Odešel jako hrdina a taky tak i žil. Byl to můj velkej učitel!!!
LUDO TY MI BUDEŠ CHYBĚT !!!!!!
———-

Today, Ludo Mikloško passed away.
This really hit me. He was one of the few people I had so much respect and admiration for.
He helped me through my five years at West Ham. He explained everything to me, guided me and always tried to make me a better footballer.

We had many deep talks together. We also spent many hours in English pubs and shared a lot of great moments at the Czech House in London.
We cared about each other. We even played one game together for the Czech national team.

He left this world as a hero, and he lived like one too.

He was a great teacher for me. I learned so much from him.

LUDO, YOU WILL BE MISSED!!!!!

I’m forever blowing bubbles,
Pretty bubbles in the air…
They fly so high,
Nearly reach the sky !!!!

14. září 2026 v 8:53, příspěvek archivován: 14. září 2026 v 13:04
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„Smutné zprávy. Legendární brankář a také skvělý člověk,“ napsal na svém profilu třeba britský novinář Henry Winter.

To ukazuje, jak velkou stopu Mikloško i v Anglii zanechal.

Zprávy o jeho úmrtí se objevily v pondělí ráno a následně je potvrdil i ostravský Baník, kde Mikloško poslední čtyři roky dělal sportovního ředitele.

Brankář West Hamu Luděk Mikloško.

„Odpočívej v pokoji, Big Ludo,“ napsal Baník. U ostravského stadionu na Bazalech už vzniklo pietní místo, kde fanoušci mohou uctít jeho památku.

„Odpočívej v pokoji Luďku, náš milovaný a inspirativní brankáři a velký laskavý muži,“ navázal West Ham, jenž zároveň připojil dopis Mikloškovy rodiny.

„S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Luďka Mikloška, jedné z výrazných osobností českého fotbalu. Luděk Mikloško se svými výkony i přístupem k fotbalu výrazně zapsal do jeho historie a získal si respekt nejen v České republice, ale také v zahraničí. Jeho jméno zůstane navždy spojeno s významnou érou českého fotbalu a s hodnotami, které jako hráč i člověk reprezentoval,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.

Mikloško poslední roky bojoval s rakovinou, což veřejně oznámil v prosinci 2024. Chemoterapii ale podstoupit odmítl, jelikož chtěl žít normální život.

„Všichni v QPR smutní poté, co jsme se dozvěděli o úmrtí našeho někdejšího brankáře Luďka Mikloška,“ napsal londýnský klub, za nějž Mikloško odchytal po příchodu z West Hamu 57 zápasů.

Své kondolence přidaly také další anglické i české kluby včetně Slavie či Sparty.

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