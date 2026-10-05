Červ zasáhl do všech tří utkání Ligy národů, v domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií byl v základní sestavě.
Španělský trenér české reprezentace Santi Denia musí těsně před zápasem řešit další absenci, kvůli zdravotním problémům mu v neděli vypadl z kádru i obránce Štěpán Chaloupek.
Denia přišel ještě před úvodním srazem o šest nominovaných fotbalistů, další čtyři členové týmu se zranili v průběhu více než dvoutýdenního reprezentačního okna. V Anglii navíc bude chybět i kapitán Ladislav Krejčí, jenž byl vyloučen při poslední porážce 1:3 ve Španělsku.
Český tým v pondělí absolvuje na slavném stadionu ve Wembley předzápasový trénink. Utkání má výkop v úterý ve 20:45 SELČ. Deniův výběr se po třech porážkách pokusí proti favoritovi o první bodový zisk, doma před pár dny Anglii v dlouhém oslabení podlehl 0:2.