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Další potíž pro reprezentaci. Zranil se i Červ, proti Anglii nenastoupí

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  14:56aktualizováno  14:56
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Lukáš Červ argumentuje s rozhodčím Melerem.

Lukáš Červ argumentuje s rozhodčím Melerem. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Španělský obránce Fran García obchází českého záložníka Lukáše Červa.
Čeští fotbalisté Robin Hranáč (vlevo) a Lukáš Červ před zápasem proti...
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Zranění ve fotbalové reprezentaci se dál kupí. V úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii českým hráčům nepomůže záložník Lukáš Červ. Pětadvacetiletý hráč Viktorie Plzeň se spoluhráči odcestoval do Londýna, národní tým ale oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.

Červ zasáhl do všech tří utkání Ligy národů, v domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií byl v základní sestavě.

Španělský trenér české reprezentace Santi Denia musí těsně před zápasem řešit další absenci, kvůli zdravotním problémům mu v neděli vypadl z kádru i obránce Štěpán Chaloupek.

Denia přišel ještě před úvodním srazem o šest nominovaných fotbalistů, další čtyři členové týmu se zranili v průběhu více než dvoutýdenního reprezentačního okna. V Anglii navíc bude chybět i kapitán Ladislav Krejčí, jenž byl vyloučen při poslední porážce 1:3 ve Španělsku.

Český tým v pondělí absolvuje na slavném stadionu ve Wembley předzápasový trénink. Utkání má výkop v úterý ve 20:45 SELČ. Deniův výběr se po třech porážkách pokusí proti favoritovi o první bodový zisk, doma před pár dny Anglii v dlouhém oslabení podlehl 0:2.

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