Sporný moment v závěru. Rulík viděl jasný faul, Galvas hlásil: Na sudí to nesvádějme

  7:09
Hráči sklopili hlavy, diváci bučeli a naštvaně rozhazovali rukama. Částečně kvůli historickému nezdaru, částečně kvůli momentu, který v prodloužení předcházel vítězné slovinské trefě. Měli rozhodčí po zákroku na Tomáše Galvase odpískat faul? Také v táboře českých hokejistů se po prohře 2:3 v prodloužení ve druhém duelu na letošním světovém šampionátu názory lišily.
Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Začněme hlavním aktérem inkriminovaného momentu. Dvacetiletým reprezentačním obráncem, který při hře 3 na 3 využil soupeřovy ztráty v útočném pásmu a táhl následnou protiakci.

„Najel jsem tam v plné rychlosti, možná jsem omylem zaškobrtl,“ popisoval o pár okamžiků později v mixzóně.

Snažil se s pukem dostat do prostoru mezi kruhy, kde se poroučel k ledu po střetu s Aljošou Crnovičem. „Nemyslím si, že bychom to měli svádět na rozhodčí nebo něco takového,“ hlásil klidně Galvas.

Trenér Radim Rulík situaci viděl jinak: „Já si myslím, že šlo o jednoznačné podkopnutí. Tam není žádná jiná varianta... Ale to je pouze můj pohled. O to víc je pro nás výsledek mrzutější.“

A co Jakub Flek, jenž se vydal mladšího spoluhráče podpořit? „Předal jsem mu puk a snažil se dostat na zadní tyčku. Jen jsem viděl, že tam byla nějaká skrumáž, puk pak vyplaval za kluky,“ popisoval.

Češi propadli, volného kotouče se ujal útočník Marcel Mahkovec. Vydal se do samostatného úniku, přesně mířenou ranou překonal Dominika Pavláta a odstartoval slovinské oslavy.

Zákrok na Galvase se řešil také v pozápasovém studiu České televize, sporným okamžikem se zabýval jeden z expertů David Pospíšil.

„Zavánělo to faulem, ale podle mě o faul nešlo,“ připojil názor a ukázal, že k pádu českého zadáka došlo po kontaktu s Crnovičovou pravou bruslí. „Zkusil udělat výhybku, k jeho smůle mu ale kotouč vyskočil. Slovinská hokejka, co mu jde po levé noze, ale pád nezapříčiní, ani ho nerozhodí.“

Hlavní sudí Cedric Borga a André Schrader hru nechali pokračovat. Uběhlo pár okamžiků a překvapivý výsledek byl na světě.

„Prohráli jsme si to sami. Nevyužili jsme šance, měli jsme jich daleko víc než soupeř, ale nebyli jsme efektivní,“ mrzelo zpětně Galvase.

Sám mohl ve třetím dějství rozhodnout. Zajímavou šanci z ostrého úhlu neproměnil, na Lukáše Horáka nevyzrál. O pár okamžiků dříve zase jeho povedenou nahrávku nezúročil Michal Kovařčík.

Ztráta v prodloužení ale nakonec všechny ostatní momenty přebila. „Musíme na všechno co nejdříve zapomenout, zlepšit se a proti Švédům hrát úplně jinak,“ uzavřel hodnocení mladý bek.

