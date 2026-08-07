Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít

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  12:45
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Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce. | foto: ČTK

Zklamání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína po neproměněné penaltě.
Momentka z utkání mezi Spartou a Zlínem. V souboji hostující Stanislav Petruta...
Momentka z utkání mezi Spartou a Zlínem.
Sparťanský kouč Brian Priske s kapitánem Lukášem Haraslínem před utkáním se...
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Na lýtkách má vyobrazené trofeje, které se Spartou získal. Další tetování s úspěchy pražského klubu si však kapitán Lukáš Haraslín zřejmě na tělo udělat nenechá. Třicetiletý slovenský fotbalista má zajímavou nabídku ze Saúdské Arábie, kterou chce využít.

Sparta ztrácí kapitána, střelce, jednoho z lídrů, osobnost.

Hráče, který za pět let odevzdal pro tým i klub spoustu kvalitní práce. „A odchod za lukrativní smlouvou si zaslouží,“ říká zdroj iDNES.cz, který je o Haraslínově nabídce seznámen.

V Saúdské Arábii platí hodně dobře.

Zájem o slovenského reprezentanta projevil al-Fátí, jedenáctý tým uplynulé sezony tamní nejvyšší soutěže. Haraslín už v sobotu s největší pravděpodobností nebude s týmem u ligového duelu v Mladé Boleslavi.

Opustí kapitán Lukáš Haraslín Spartu?

O Haraslínově možném odchodu jako první informoval server infotbal.cz, zdroje iDNES.cz to potvrzují.

Sparta a al-Fátí licitují o ceně, ale podle všeho se dohodnou.

Sparta ztratí jednoho ze svých nejlepších hráčů z předchozích sezon.

Ale také fotbalistu, který do nového ročníku nevstoupil v ideální formě. V úterý v úvodním duelu Ligy mistrů proti Lyonu se trenérovi Brianu Priskemu nevešel do sestavy, odehrál jen pár minut v závěru. Svou roli těžce nesl.

„Bylo to těžké, opravdu se mu to neříkalo snadno. Není jednoduché posadit kapitána, zvlášť v takovém zápase. Nebylo to jednoduché, ale mou prací je občas dělat složitá rozhodnutí, pokud věřím, že jsou správná. I když to je těžké pro mě i pro hráče,“ řekl trenér Priske.

V úvodním kole v Brně byl u porážky 1:3 a ani on nepozvedl podprůměrný výkon týmu. Proti Zlínu neproměnil penaltu, to však Spartě nevadilo, vyhrála 3:1.

Není to poprvé, co se mluví o jeho odchodu. Loni ho na vysoký plat lákal Slovan Bratislava, jehož je Haraslín odchovancem. On však chtěl být dál ve Spartě, klub mu dal novou smlouvu a po příchodu trenér Briana Priskeho z něj udělal kapitána.

Letos začal Haraslín ve Spartě šestou sezonu. V létě 2021 z italského Sassuola přišel na hostování, které se změnilo v přestup. V lize odehrál 131 zápasů a dal sedmačtyřicet branek.

Střelecky nejúspěšnější sezonu měl tu poslední, kdy k druhé příčce přispěl třinácti brankami. Byl také u obou titulů v letech 2023 a 2024 i u triumfu v poháru (2024).

Společně s hrotovým útočníkem Janem Kuchtou a Veljkem Birmančevičem tvořili tzv. Trojzubec, jak se útočné řadě přezdívalo.

Ale Kuchta je na odchodu do Legie Varšava a Birmančevič si po nepříliš povedeném hostování v Getafe v minulé sezoně hledá nové angažmá.

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