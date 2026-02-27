Karlovarsku se povedla odveta za únorovou extraligovou porážku z haly Odoleny Vody 2:3. Favorit se ujal vedení po setech 25:19 a 25:22, ale ve třetím dominoval soupeř. Čtvrtému týmu tabulky se brzy povedla čtyřbodová a pak dokonce osmibodová šňůra a sadu vyhrál 25:13.
Aero lépe rozehrálo i čtvrté dějství, ve kterém vedlo ještě 18:15. Karlovarsku se ale tentokrát podařil obrat, a třebaže Západočeši promarnili dva mečboly a umožnili soupeři opět vyrovnat na 24:24, vypracovali si třetí možnost zápas ukončit a tou už nepohrdli.
„Začali jsme dělat chyby, které jsme první dva sety nedělali. Pak člověk začne přemýšlet, Odolce něco začalo vycházet... Ten třetí set, to byla ostuda,“ řekl v rozhovoru pro Sporty TV blokař Karlovarska Petr Špulák. „Je to za náma, ale tohle se nám nesmí stávat. Bylo to nahoru dolů a jsem rád, že jsme to nějak dali,“ doplnil.
Pražští Lvi se vypořádali s bouřlivou diváckou podporou soupeře. První set rozhodli šestibodovou šňůrou od stavu 16:18 a získali jej v poměru 25:20. V dalším pustili soupeře do vedení jen jednou v úvodu, ale vyhráli nejtěsnějším rozdílem 25:23. Ve třetí části se soupeři o vedení přetahovali, ale Pražané domácí k setbolu nepustili a sami se při čtvrtém mečbolu radovali z postupu po výhře 28:26.
„Věděli jsme, že to bude větší oříšek než loňské semifinále s Odolkou, a smáznout je 3:0 u nich doma je super,“ řekl v televizním rozhovoru univerzál pražského týmu David Kollátor. Vzhledem k vyrovnanému průběhu ale slova zmírnil. „Asi jsme čekali, že to nebude ve třech setech... Suprově jsme dodrželi náš systém, platil na ně, dneska,“ dodal.
Lvi mohu po roce navázat na premiérový triumf v soutěži, Karlovarsko je ve finále posedmé, ale na trofej dosud nedosáhlo.
V pátek jsou v Českých Budějovicích na programu semifinále ženského Final Four, ve kterých se utkají Šelmy Brno s Olympem Praha a Prostějov s libereckými obhájkyněmi prvenství. Vítězové se utkají o trofej rovněž v sobotu.
Český pohár volejbalistů - semifinále
Final Four v Českých Budějovicích
Karlovarsko - Odolena Voda 3:1 (19, 22, -13, 24)
Lvi Praha - České Budějovice 3:0 (20, 23, 26)