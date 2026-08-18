Lyon remizoval s Fenerbahce, nerozhodně skončily i další boje o Ligy mistrů

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  23:23
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Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s istanbulským celkem Fenerbahce 1:1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta Pavla Šulce. Také další dva úterní duely skončily nerozhodně: Levski Sofia - AEK Atény 0:0 a Dinamo Záhřeb - Viking Stavanger 2:2. Odvety se hrají za týden.

Šulc má zraněné koleno a v sezoně ještě za Olympique nenastoupil. I bez něj Lyon v minulém předkole vyřadil Spartu a zůstal ve hře o postup do hlavní fáze lukrativní soutěže. S ohledem na finanční problémy klubu je pro něj účast v ligové části klíčová.

V Istanbulu před přestávkou otevřel skóre hostující Openda, hned po ní ale Greenwood vyrovnal. V dalším průběhu otevřené partie zvonily už jen brankové konstrukce. Tyč trefil Openda a na druhé straně i domácí Nene. V závěru přišel na hřiště debutující belgický kanonýr Lukaku, který před týdnem přišel do Fenerbahce z Neapole.

Sparta se po vyřazení přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy. Slavia má jako český šampion jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů.

Liga mistrů
Play-off 18. 8. 2026 21:00
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Olympique Lyon Olympique Lyon 1:1 (0:1)
Góly:
47. Greenwood
Góly:
40. Openda
Sestavy:
Ederson – Nélson Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Kanté, Guendouzi – Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoglu – Muriqi.
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner Vinicius – Tolisso, Tessmann, Morton – Nuamah, Openda, Fofana.
Náhradníci:
Tarik Cetin, Kuzey Sapaz – Ismail Yüksek, Lukaku, Asensio, Yigit Efe Demir, Irfan Can Kahveci, Mert Müldür, Mercan, Bartug Elmaz, Nene, Oguz Aydin.
Náhradníci:
Bengui, Descams – Bidstrup, Athekame, Bacher, Mata, Duranville, Boudache, De Carvalho, Himbert, Ouédraogo, Nartey.
Žluté karty:
81. Kanté, 84. Škriniar
Žluté karty:
37. Vinicius

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Gittelmann

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Liga mistrů
Play-off 18. 8. 2026 21:00
Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger 2:2 (2:2)
Góly:
6. Beljo
10. Lisica
Góly:
26. Christiansen
39. Tripić
Sestavy:
Nevistić – Valinčić (84. Galešić), Domínguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković (68. Mudražija), Mišić (C), Zajc (60. Kačavenda) – Lisica (68. Hoxha), Beljo, Oršić (84. Prevljak).
Sestavy:
Östbö – Heggheim (72. Bjørshol), Stensness, Falchener, K. Haugen (72. H. Haugen) – Askildsen, Bell, Moi (58. Kvia-Egeskog) – Tripić (C) (87. Hansen), Christiansen (87. Postema), Austbø.
Náhradníci:
Zagorac – Goda, Radeljić, Tabinas, Topić, Šunta.
Náhradníci:
Belko – Vevatne, Visted, Alte, Fuglestad, Auklend, Daland.
Žluté karty:
83. Valinčić
Žluté karty:
65. Bell

Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)

Počet diváků: 17342

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Liga mistrů
Play-off 18. 8. 2026 21:00
Levski Sofia Levski Sofia : AEK Atény AEK Atény 0:0 (0:0)
Sestavy:
Vutsov – Neves (88. Hevertton Santos), Dimitrov (K), Serafimov, Maicon (89. Stoyanchov) – Serginho, Moubarik, Álex Centelles – Oko-Flex (67. Perea), Everton Bala (79. Soula), Reinaldo (79. Mitkov)
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi (K), Relvas, Pilios – Majer (58. Mantalos), Kairinen, Marin, Koita (81. Gačinovič) – Jovič (58. Varga), Zini (81. Zubkov)
Náhradníci:
Vladimirov, Lukov – Makoun, Trdin, Kusso, Raychev
Náhradníci:
Balamotis, Brignoli – Kutesa, Georgiev, Kaloskamis, Vida

Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (SWE)

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