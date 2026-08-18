Lyon remizoval s Fenerbahce, nerozhodně skončily i další boje o Ligy mistrů

Šulc má zraněné koleno a v sezoně ještě za Olympique nenastoupil. I bez něj Lyon v minulém předkole vyřadil Spartu a zůstal ve hře o postup do hlavní fáze lukrativní soutěže. S ohledem na finanční problémy klubu je pro něj účast v ligové části klíčová.
V Istanbulu před přestávkou otevřel skóre hostující Openda, hned po ní ale Greenwood vyrovnal. V dalším průběhu otevřené partie zvonily už jen brankové konstrukce. Tyč trefil Openda a na druhé straně i domácí Nene. V závěru přišel na hřiště debutující belgický kanonýr Lukaku, který před týdnem přišel do Fenerbahce z Neapole.
Sparta se po vyřazení přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy. Slavia má jako český šampion jistou účast v ligové fázi Ligy mistrů.
47. Greenwood
40. Openda
Ederson – Nélson Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Kanté, Guendouzi – Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoglu – Muriqi.
Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner Vinicius – Tolisso, Tessmann, Morton – Nuamah, Openda, Fofana.
Tarik Cetin, Kuzey Sapaz – Ismail Yüksek, Lukaku, Asensio, Yigit Efe Demir, Irfan Can Kahveci, Mert Müldür, Mercan, Bartug Elmaz, Nene, Oguz Aydin.
Bengui, Descams – Bidstrup, Athekame, Bacher, Mata, Duranville, Boudache, De Carvalho, Himbert, Ouédraogo, Nartey.
81. Kanté, 84. Škriniar
37. Vinicius
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, GittelmannPřejít na online reportáž
6. Beljo
10. Lisica
26. Christiansen
39. Tripić
Nevistić – Valinčić (84. Galešić), Domínguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković (68. Mudražija), Mišić (C), Zajc (60. Kačavenda) – Lisica (68. Hoxha), Beljo, Oršić (84. Prevljak).
Östbö – Heggheim (72. Bjørshol), Stensness, Falchener, K. Haugen (72. H. Haugen) – Askildsen, Bell, Moi (58. Kvia-Egeskog) – Tripić (C) (87. Hansen), Christiansen (87. Postema), Austbø.
Zagorac – Goda, Radeljić, Tabinas, Topić, Šunta.
Belko – Vevatne, Visted, Alte, Fuglestad, Auklend, Daland.
83. Valinčić
65. Bell
Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig (NED)
Počet diváků: 17342Přejít na online reportáž
Vutsov – Neves (88. Hevertton Santos), Dimitrov (K), Serafimov, Maicon (89. Stoyanchov) – Serginho, Moubarik, Álex Centelles – Oko-Flex (67. Perea), Everton Bala (79. Soula), Reinaldo (79. Mitkov)
Strakosha – Rota, Moukoudi (K), Relvas, Pilios – Majer (58. Mantalos), Kairinen, Marin, Koita (81. Gačinovič) – Jovič (58. Varga), Zini (81. Zubkov)
Vladimirov, Lukov – Makoun, Trdin, Kusso, Raychev
Balamotis, Brignoli – Kutesa, Georgiev, Kaloskamis, Vida
Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderkvist (SWE)Přejít na online reportáž