Zatímco ženy ve čtvrtek v Cortině d’Ampezzo kvůli přívalu nového sněhu o první trénink přišly, muži v jiném olympijském středisku absolvovali druhou tréninkovou jízdu.
Český specialista na rychlostní disciplíny Zabystřan, jenž má v této sezoně výrazně lepší výsledky v superobřím slalomu, měl znovu úvod srovnatelný s těmi nejlepšími. V dalších pasážích postupně ztrácel, ale nakonec nabral na vítěze tréninku o 1,08 sekundy nižší ztrátu než ve středu.
Druhý trénink sjezdu ovládli Italové, kteří obsadili první tři příčky. Za Cassem, jenž zřejmě neprojel správně všechny branky, skončili Florian Schieder a Giovanni Franzoni. Až za nimi se s odstupem 99 setin sekundy dělili o čtvrtou příčku Francouzi Maxence Muzanton a Nils Allegre. Ve třetí desítce po zpomalení v závěru skončili švýcarští spolufavorité Marco Odermatt a Franjo von Allmen.
Do čtvrtečního tréninku po středečním těžkém pádu nenastoupil norský lyžař Fredrik Möller. Tentokrát postihl karambol Rakušana Daniela Hemetsbergera. Při pádu mu spadla helma a zranil se v obličeji. Krvácel mu nos, měl ránu v ústech a oteklé oko. Navíc si stěžoval na bolest nohy.