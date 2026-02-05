Zabystřan si ve druhém tréninku polepšil, trati olympijského sjezdu vládli domácí

Autor: ,
  13:57aktualizováno  13:57
Český lyžař Jan Zabystřan zajel ve druhém tréninku sjezdu na zimních olympijských hrách dvacátý čas. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu ztratil 2,32 sekundy na nejrychlejšího Mattiu Casseho a umístil se o deset příček výše než ve středeční úvodní tréninkové jízdě. Závěrečný trénink před sobotním závodem čeká sjezdaře v pátek.
Fotogalerie2

Jan Zabystřan v tréninku na olympijský sjezd. | foto: Reuters

Zatímco ženy ve čtvrtek v Cortině d’Ampezzo kvůli přívalu nového sněhu o první trénink přišly, muži v jiném olympijském středisku absolvovali druhou tréninkovou jízdu.

Český specialista na rychlostní disciplíny Zabystřan, jenž má v této sezoně výrazně lepší výsledky v superobřím slalomu, měl znovu úvod srovnatelný s těmi nejlepšími. V dalších pasážích postupně ztrácel, ale nakonec nabral na vítěze tréninku o 1,08 sekundy nižší ztrátu než ve středu.

Druhý trénink sjezdu ovládli Italové, kteří obsadili první tři příčky. Za Cassem, jenž zřejmě neprojel správně všechny branky, skončili Florian Schieder a Giovanni Franzoni. Až za nimi se s odstupem 99 setin sekundy dělili o čtvrtou příčku Francouzi Maxence Muzanton a Nils Allegre. Ve třetí desítce po zpomalení v závěru skončili švýcarští spolufavorité Marco Odermatt a Franjo von Allmen.

Do čtvrtečního tréninku po středečním těžkém pádu nenastoupil norský lyžař Fredrik Möller. Tentokrát postihl karambol Rakušana Daniela Hemetsbergera. Při pádu mu spadla helma a zranil se v obličeji. Krvácel mu nos, měl ránu v ústech a oteklé oko. Navíc si stěžoval na bolest nohy.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.