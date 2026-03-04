Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze

MUŽI Maliniova touha po revanši
Král čtverných skoků v a dva roky neporažený Ilia Malinin prožil na hrách v Miláně temnou pětiminutovku a dosud největší black out své kariéry. Sestup dvojnásobného mistra světa z 1. místa po krátkém programu na konečné osmé byl některými komentátory označován za „jedno z největších překvapení v historii sportu“.
Teď touží americký krasobruslař po reparátu a pokud naplní svůj skokanský potenciál, klidně se může stát, že ovládne šampionát s náskokem třeba i 30 bodů.
Navíc Praha se může stát jedním z dosud mála míst na světě, které viděly unikátní čtverný axel - tedy skok, jenž zatím ovládá jen a pouze Malinin.
Šajdorov hlásí: Jsem vyhořelý
Senzační olympijský vítěz Michajl Šajdorov se k repríze olympijského souboje neodhodlal. Kazašský krasobruslař oznámil, že šampionát v Praze vynechá kvůli „vyhoření po náročné olympijské přípravě“. Hovořil o značném vyčerpání poté, co se v rozmezí od ledna 2025 do února 2026 zúčastnil deseti velkých mezinárodních soutěží.
Za jeho absencí však můžeme vidět i jiný, řekněme marketingový důvod: kdyby krátce po olympijském triumfu utržil s Malininem (případně i s jinými krasobruslaři) výraznou porážku, sílu jeho milánského vítězství by to částečně poznamenalo.
Kagijama a Sato, japonská síla
Nominace japonských mužů slibuje to nejlepší, co tato krasobruslařská velmoc momentálně nabízí. Tedy věčného korunního prince, už pětkrát stříbrného muže z MS a ZOH Jumu Kagijamu a společně s ním bronzového z letošní olympiády Šuna Sata a třetího z japonského mistrovství Kaa Miuru.
S Kagijamou se tak může Praha těšit i na příjezd jeho choreografky a trenérky Caroliny Kostnerové, někdejší pětinásobné mistryně Evopy a sparingpartnerky Tomáše Vernera. A se Satem dorazí rovněž jeho velmi excentrický kouč Tadao Kusaka, jehož oslavy úspěchů se postaraly už o nejedno virální video.
Brown: čas pro velké loučení
V nominaci týmu USA pro Prahu došlo v kategorii mužů oproti olympiádě k jedné zásadní změně: namísto Maxima Naumova přijede 31letý Jason Brown, který absolvuje v české metropoli rozlučkový šampionát kariéry.
Se svými jízdami bez čtverných skoků – navzdory extrémně vysokým známkám za programové komponenty – už nestačí na světovou špičku, jeho programy však bývají emotivním prožitkem. Za kariéru má na kontě i jedno čtvrté a dvě pátá místa z mistrovství světa.
Aymoz a Rizzo, další rozlučky?
Také oni už patří na ledu k „veteránům“ a končící olympijský cyklus svádí k domněnkám, zda i oni neřeknou po sezoně krasobruslení sbohem.
Osmadvacetiletý Francouz Kevin Aymoz předvede své Bolero, které si sám choreograficky sestavil, a budeme doufat, že si na horské dráze kariéry vinoucí se od skvělých vystoupení k těžkým kolapsům pro Prahu vybere tentokrát dobré dny.
Loučit by se mohl také 27etý Ital Matteo Rizzo, letošní vicemistr Evropy, jehož trenérem je i brněnský rodák Ondřej Hotárek. V Miláně zaujal vynikající volnou jízdou, která Italům pojistila bronz v soutěži týmů.
Siao Him Fa, Britschgi a Egadze, zlatí Evropané
Na olympiádu nebudou vzpomínat s nejlepšími pocity, ovšem své místo mezi šampiony si už vybojovali a budou ho chtít potvrdit i v Praze.
Francouz Adam Siao Him Fa je mistrem Evropy z let 2023 a 2024 a také mužem, který měl velký podíl na schválení salta jakožto povoleného choreografického prvku ve volné jízdě. V Miláně neudržel průběžnou bronzovou pozici po krátkém programu a ve volné jízdě sestoupil na 7. místo.
Ještě hůře tam dopadl Švýcar Lukas Britschgi (14.), senzační evropský mistr z minulé sezony.
A spokojen rozhodně nebyl s olympiádou ani letošní evropský šampion, Gruzínec Nika Egadze, který 10. místem nenadchl ani svoji kontroverzní ruskou trenérku Eteri Tutberidzeovou.
Naváže Reshtenko na Sheffield?
České barvy bude hájit v Praze Georgii Reshtenko, překvapivý bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy v Sheffieldu. Na rozdíl od velkého množství soupeřů nemá svěřenec Michala Březiny v nohách olympijské boje, protože postup na hry do Milánu mu loni při dodatečné kvalifikaci v Pekingu těsně unikl. Tím víc se mohl soustředit na Prahu.
Pokud opět předvede tři čtverné skoky jako ve volné jízdě v Sheffieldu, může z toho být kvalitní umístění. Ale ještě předtím se musí do finálové čtyřiadvacítky pro volné jízdy z krátkého programu probojovat, což se mu loni na MS nepovedlo.
ŽENY Velmi vytížená zlatá Liuová
Olympijská vítězka Alysa Liuová, žena s podivuhodným životním příběhem, figuruje i v americké nominaci pro Prahu. V 16 letech byla bronzová na světovém šampionátu 2022, načež oznámila své vyhoření a ukončení kariéry, aby se po dvouletém čištění hlavy vrátila, ovládla loňské mistrovství světa v Bostonu a posléze i olympijskou bitvu v Miláně.
Otázkou nicméně je, nakolik dokáže na Prahu natrénovat, protože coby nová velká americká celebrita nyní putuje od jedné televizní show k druhé, případně provádí čestné nadhozy na baseballových utkáních. V minulosti nebylo neobvyklé, že se ženská olympijská šampionka v průběhu března rozhodla následné mistrovství světa vypustit.
Pokud by totéž udělala i Liuová, jako první náhradnice je za ni připravena naskočit 28letá Bradie Tennellová, mistryně USA z roku 2018, která po sezoně patrně ukončí kariéru.
Glennová a Levitová, američtí Blade Angels
I kdyby náhodou chyběla Liuová, bude kandidátkou světového trůnu další Američanka Amber Glennová, v jejíž výbavě je i trojitý axel.
Koneckonců byla to právě Glennová, kdo jako jediný dokázal od loňského března Liuovou na velké soutěži porazit - při letošním mistrovství USA. O medailovou ambici na hrách se připravila chybou při trojitém rittbergeru v krátkém programu, v Miláně skončila pátá. Z Prahy chce jednoznačně medaili.
Na tu v minulosti už dosáhla i třetí z amerického tria, které samo sebe nazvalo „Blade Angels“ - Isabeau Levitová, stříbrná z mistrovství světa 2024, v Miláně však až dvanáctá.
Trio Japonek. I se Sakamotovou?
Papírově ještě silnější trio než výběr USA nabízí japonská nominace. Kaori Sakamotová - trojnásobná mistryně světa. Ami Nakaiová - bronzová z olympiády. A Mone Čibová - loňská vítězka mistrovství čtyř kontinentů.
Ovšem i tento supertým v sobě skrývá jeden otazník. Sakamotová původně oznámila, že posledním závodem její kariéry budou hry v Miláně. Po stříbrném (a poněkud uslzeném) vyznění této soutěže byla dotazována, zda si neprotáhne kariéru až do Prahy. Odpověděla neurčitě. Japonci ji do sestavy zařadili, nechme se tedy překvapit.
Sílu v sobě skrývá i sestava japonských náhradnic, včetně nečekané letošní šampionky čtyř kontinentů Juny Aokiové.
Estonská evropská královna
Loni svým triumfem na mistrovství Evropy překvapila, letos už v Sheffieldu nikoliv. A byl to triumf jednoznačný.
Nyní by Estonka Niina Petrokinová chtěla výrazněji promluvit i do světového pořadí, které na hrách v Miláně ovládly zámořské krasobruslařky, přičemž jí ani vynikající volná jízda nestačila na lepší než sedmé místo.
Belgie: Pinzarroneová ano, Hendrickxová ne
Belgická mistryně Evropy z roku 2024 a letos stříbrná Loena Hendrickxová na pražském ledu nevystoupí. Po loňské vleklé závodní absenci kvůli zranění kotníku musela současnou sezonu zahájit velmi brzy kvůli zářijové dodatečné olympijské kvalifikaci v Pekingu a únava už je značná, proto její tělo řeklo dost. „Ještě jsem se nerozhodla, zda to znamená i konec kariéry,“ uvedla.
Naopak bruslit bude v Praze další z Belgičanek, která se v posledních letech potýkala se zraněními a nemocemi, Nina Pinzarroneová, bronzová Evropanka z let 2024 a 2025.
A ve startovní listině nechybí ani letos bronzová Italka Lara Naki Gutmanová.
Bez Petrosjanové i dalších Rusek
Zatímco pro olympijské hry dostali Rusové výjimku a v Miláně tak mohla v soutěži žen startovat Adelija Petrosjanová (posléze šestá a velmi zklamaná), na půdě mistrovství světa nadále platí pro ruské krasobruslaře zákaz startu, který jim vyměřila Mezinárodní bruslařská unie za invazi jejich země na Ukrajinu. Proto se jich pražský šampionát se tedy týkat nebude.
Za Česko nakonec Vránková
Dlouho to vypadalo, že českou zástupkyni v kategorii žen bude v posledním roce kariéry třicetiletá Eliška Březinová, která měla jako jediná z Češek vyjetý povinný bodový limit z mezinárodních závodů.
Nakonec se na něj povedlo dosáhnout i aktuální české mistryni, devatenáctileté Barboře Vránkové a v Praze tudíž bude reprezentovat ona. Postup do volných jízd by byl pro ni velkým úspěchem.
Tance na ledě Namlsaní Francouzi
Francouzští olympijští vítězové Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron chtějí ovládnout i druhý vrchol roku a stvrdit tak sezonu, která nemá v krasobruslařské historii obdoby.
Teprve loni touto dobou oznámili vznik páru, od prvních závodů ale dominovali a prohráli pouze prosincové finále Grand Prix. V Miláně se pak Cizeron stal prvním tanečníkem na ledě, který obhájil olympijské zlato s jinou partnerkou.
Podle zákulisních informací měli Francouzi už na začátku roku zařízené ubytování v Praze pro své blízké a v O2 areně by měli mít velkou rodinnou podporu.
Chocková a Bates chtějí odplatu
Američané Madison Chocková a Evan Bates byli jasnými vládci tohoto olympijského cyklu – jsou mistry světa z let 2023, 2024 a 2025 a na olympiádě se měla jejich kariéra coby světových jedniček završit. Jenže Francouzi jim vysněný vrchol překazili a Američané se museli spokojit se stříbrem.
Na olympiádě skončil jejich souboj o zlato těsným rozdílem bodu a 43 setin. Zažije Praha podobné drama?
Potvrdí Kanaďané místo mezi top trojkou?
Ještě loni uvažovali Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier o tom, jak vyzvat Chockovou s Batesem k boji o olympijské zlato. Jako dvojnásobní vicemistři světa si takové myšlenky mohli dovolit. Pak ale na scénu vtrhli Francouzi a Gillesová s Poirierem se v Miláně rádi spokojili s bronzem.
Jako jeden z mála párů ve světové špičce nepatří do montrealské skupiny, jejich trenéři Carol Laneová a Juris Razgulajevs jim pravidelně připravují velmi originální a neotřelé programy, kterými se na každé soutěži vyjímají.
V Praze budou mít o soupeře méně díky absenci v Miláně čtvrtých Italů Guignardové s Fabbrim, naopak dojem z pokažené olympijské jízdy si chtějí vylepšit Britové Fearová s Gibsonem – loni bronzoví. A pozor by si měli dát Kanaďané i na americký pár Zingasová, Kolesnik, který se zlepšuje snad s každým závodem.
České sourozenecké naděje
Sourozenecké duo Natálie Taschlerová a Filip Taschler vrátilo na šampionátu před třemi lety české tance na ledě do první světové desítky. V Saitamě slavili sourozenci z Brna osmé místo, další progres jim ale zkomplikovalo těžké zranění zad partnera.
Před touto sezonou změnili tréninkovou skupinu, od léta se připravují v Helsinkách u italského trenéra Maurizia Margaglia. Na olympiádě obsadili 14. místo, na světovém šampionátu obhajují 13. příčku.
Sourozenci z Nymburka Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek se stali před třemi lety juniorskými mistry světa, jako vůbec první čeští tanečníci na ledě v historii. V devatenácti a dvaadvaceti letech jsou nejmladší dvojicí širší světové špičky.
Při své olympijské premiéře v Miláně skončili patnáctí, před rokem v Bostonu byli dvanáctým párem světa. Trénují v severní Itálii u Mattea Zanniho a Barbory Řezníčkové.
Sportovní dvojice Překonají Němci své démony?
Při neúčasti olympijských vítězů a mistrů světa Miurové s Kiharou z Japonska jsou Němci Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin největšími favority na zlato.
Loňští vicemistři světa a mistři Evropy mají ale neblahé statistiky s velkými chybami na důležitých závodech. Jen za tuto sezonu jim uteklo vítězství ve finále Grand Prix, obhajoba evropského titulu i olympijský triumf, přestože pokaždé přijeli jako favorité a v Miláně dokonce po krátkém programu vedli. Nakonec byli až třetí.
Zvládnou těžkou situaci tentokrát a spraví si v Praze chuť?
Naplní Gruzínci své ambice?
Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava jsou oba rodáci z Ruska a od roku 2020 reprezentují Gruzii, společně ale bruslí až od roku 2023. Za tu dobu stihli dvakrát ovládnout juniorské mistrovství světa, získat dvě medaile na evropském šampionátu a letos ho konečně vyhrát.
V Miláně vybojovali stříbro, čímž získali pro Gruzii vůbec první medaili ze zimní olympiády v historii. Na mistrovství světa jim zatím cenný kov unikal.
Zkušení medailisté i věční čekatelé
Italové Sara Contiová a Niccolo Macii jsou evropskými šampiony z roku 2023, loni získali stříbro. K tomu mají dva bronzy z mistrovství světa. Na olympijských hrách přispěli italskému týmu k bronzové medaili, v hlavní soutěži pak skončili šestí.
V aktuální sezoně vybojovali druhé místo ve finále Grand Prix, rozhodně tak patří mezi adepty na medaile i v Praze.
Sara Contiová a Niccolo Macii z Itálie po svém výkonu na soutěži párů v krasobruslení (8. února 2026)
Mezi ně se řadí i maďarští krasobruslaři Maria Pavlovová a Alexej Svjatčenko, přestože zatím jim medailové úspěchy spíš těsně unikaly.
Pavlovová pochází z Moskvy a Svjatčenko z Petrohradu, dohromady se dali v roce 2022 a začali trénovat i závodit za Maďarsko pod vedením Dmitrije Savina. Na evropském šampionátu byli dvakrát čtvrtí, letos konečně dosáhli na bronz.
Překvapivě blízko medaili byli také na olympiádě – v Miláně jim ze čtvrtého místa chyběly na bronzové Němce necelé čtyři body. Na mistrovství světa obhajují osmou příčku.
Kam až můžou pomýšlet Češi
Nově vzniklý český pár Anna Valesiová a Martin Bidař slavil na lednovém mistrovství Evropy senzační deváté místo – nejlepší výsledek české sportovní dvojice od sedmé příčky, kterou získal Bidař s Annou Duškovou v roce 2017.
Čerstvé partnerství s Italkou Valesiovou někdejšímu juniorskému mistru světa Bidařovi, zdá se, sedí, potvrdit to bude chtít i před domácím publikem v Praze.