Favorité z Premier League prohrávali v Grimsby na stadionu Blundell Park s kapacitou 9000 diváků po půl hodině už 0:2. Šanci zažehnat potupu United zajistily ve druhém poločase góly Bryana Mbeuma a Harryho Maguirea minutu před koncem.
Penaltový rozstřel pak trval 18 minut, měl třináct sérií a ke slovu se v něm dostali i brankáři obou týmů. Šanci ukončit zápas měl už v páté sérii hostující Cunha, jenže šanci na postup Manchesteru ledabyle zahranou penaltou nevyužil. Smutným hrdinou se stal až ve 13. sérii Mbeuma, který svůj druhý pokus v rozstřelu poslal do břevna.
Fanoušci Grimsby pak v euforii naskákali na hrací plochu a s týmem dlouho slavili historický úspěch. Pod neúspěch rudých ďáblů se další hrubkou podepsal brankář Onana, který sice v penaltovém rozstřelu svůj pokus proměnil, avšak před druhým gólem domácích mu trestuhodně propadl míč rukama.