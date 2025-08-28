Blamáž Manchesteru. United vypadli s týmem ze čtvrté ligy, opět chyboval Onana

Fotbalisté Manchesteru United vypadli v Ligovém poháru už ve druhém kole s týmem Grimsby Town ze čtvrté ligy. Po nerozhodném výsledku 2:2 prohráli dlouhý penaltový rozstřel 11:12. Svěřenci trenéra Rúbena Amorima nevyhráli v aktuálním soutěžním ročníku ani na třetí pokus.
Favorité z Premier League prohrávali v Grimsby na stadionu Blundell Park s kapacitou 9000 diváků po půl hodině už 0:2. Šanci zažehnat potupu United zajistily ve druhém poločase góly Bryana Mbeuma a Harryho Maguirea minutu před koncem.

Penaltový rozstřel pak trval 18 minut, měl třináct sérií a ke slovu se v něm dostali i brankáři obou týmů. Šanci ukončit zápas měl už v páté sérii hostující Cunha, jenže šanci na postup Manchesteru ledabyle zahranou penaltou nevyužil. Smutným hrdinou se stal až ve 13. sérii Mbeuma, který svůj druhý pokus v rozstřelu poslal do břevna.

Fanoušci Grimsby pak v euforii naskákali na hrací plochu a s týmem dlouho slavili historický úspěch. Pod neúspěch rudých ďáblů se další hrubkou podepsal brankář Onana, který sice v penaltovém rozstřelu svůj pokus proměnil, avšak před druhým gólem domácích mu trestuhodně propadl míč rukama.

