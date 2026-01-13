Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony

Fotbalisty Manchesteru United převezme po Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý Angličan se podle britských médií už dohodl v klubu na základních podmínkách smlouvy do konce sezony. Jeho jmenování by mělo být oficiálně oznámeno ještě během úterka.

Michael Carrick, provizorní trenér Manchesteru United, před premiérou v roli hlavního kouče proti Villarrealu. | foto: PABLO MORANOReuters

V roli dočasného kouče čeká Carricka ostrá zkouška, jeho prvním zápasem na lavičce by totiž mělo být sobotní ligové derby s Manchesterem City, kterému v tabulce patří druhé místo. United jsou naopak v krizi, v Premier League na sedmé příčce ztrácí 17 bodů na vedoucí Arsenal, ze hry už jsou v obou domácích pohárech.

Bývalý záložník Manchesteru United se svému někdejšímu klubu, v němž strávil 12 let hráčské kariéry, vydal na pomoc už podruhé. Jako prozatímní trenér zaskočil už v roce 2021 po odvolání Oleho Gunnara Solskjaera. Oba nyní byli podle britských médií kandidáty na současnou záchranářskou misi.

