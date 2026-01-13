V roli dočasného kouče čeká Carricka ostrá zkouška, jeho prvním zápasem na lavičce by totiž mělo být sobotní ligové derby s Manchesterem City, kterému v tabulce patří druhé místo. United jsou naopak v krizi, v Premier League na sedmé příčce ztrácí 17 bodů na vedoucí Arsenal, ze hry už jsou v obou domácích pohárech.
Bývalý záložník Manchesteru United se svému někdejšímu klubu, v němž strávil 12 let hráčské kariéry, vydal na pomoc už podruhé. Jako prozatímní trenér zaskočil už v roce 2021 po odvolání Oleho Gunnara Solskjaera. Oba nyní byli podle britských médií kandidáty na současnou záchranářskou misi.