Manželka brankáře PSG obešla zákaz. Při finále Ligy mistrů mávala ruskou vlajkou

Paris Saint-Germain nakonec po penaltovém rozstřelu porazil Arsenal a obhájil triumf v nejprestižnější klubové soutěži. Zatímco hráči slavili zisk trofeje, pozornost části fanoušků i médií se stočila na tribuny a později také na hrací plochu.
Kondratiuková totiž našla způsob, jak obejít zákaz vnášení ruských vlajek na stadion. Protože s národní vlajkou nebylo možné do areálu projít, rozhodla se improvizovat. Z červených, modrých a bílých igelitových pytlů vyrobila vlastní verzi ruské vlajky, se kterou se následně objevila na několika záběrech z tribun.
Po závěrečném hvizdu navíc zamířila přímo na trávník za svým manželem. Právě fotografie z oslav, na nichž má kolem ramen přehozenou improvizovanou ruskou vlajku, pak na sociálních sítích i v zahraničních médiích vyvolaly řadu reakcí.
Někteří fanoušci její nápad označovali za kreativní a vtipné řešení. Jiní naopak upozorňovali, že šlo o vědomé obcházení pravidel UEFA a zbytečnou provokaci.
Ruské národní i klubové týmy jsou od roku 2022 vyloučeny ze soutěží organizovaných UEFA a FIFA s ohledem na pokračující válečný konflikt na Ukrajině. S tím souvisejí také omezení týkající se používání ruských státních symbolů na akcích pořádaných Evropskou fotbalovou federací.
Pro samotného Safonova přitom šlo o mimořádný večer i po sportovní stránce. Ruský brankář byl jedním z hrdinů finále, když v penaltovém rozstřelu pomohl PSG k obhajobě trofeje.