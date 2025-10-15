Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Odtamtud si přivedl i asistenta Pavla Němce a trenéra brankářů Tomáše Pokorného. Druhým asistentem bude Marek Bielan, který tak zůstává z Hyského realizačního týmu.
„Našel jsem tady výborné prostředí s krásným zázemím a stadionem. Vytvořené podmínky jsou tady nastavené tak, abychom dál v lize budovali značku MFK Karviná s fotbalovou tváří,“ uvedl na klubovém webu Marek Jarolím, pro něhož to je první prvoligové angažmá.
Ostatně tím byla Karviná i pro Martina Hyského... „Je to pomyslná meta. Ať už jako hráč, ale i trenér přece chcete působit na té nejvyšší úrovni v dané zemi. Moc se těším na spolupráci s novým týmem a věřím, že vše bude klapat.“
Jedenačtyřicetiletý Jarolím je bývalý ligový fotbalista. Se Slavií získal dva ligové tituly. Hrál také v Mladé Boleslavi, Plzni, Jablonci, Liberci, Bohemians a v Teplicích. Vyzkoušel si i zahraniční angažmá v Řecku a Číně.
S trénováním začínal v pražské Slavii u mládeže. Jako kouč nakoukl do první ligy loni coby asistent Davida Holoubka v Mladé Boleslavi. Jeho strýcem je trenér Karel Jarolím, jenž mimo jiné vedl i reprezentaci.
„Marka Jarolíma jsme si vybrali pro to, že má podobný styl práce jako jeho předchůdce. Jeho trenérský rukopis je v souladu s moderním fotbalem,“ uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.
Vedení klubu spolu s Jarolímem ještě řeší post kondičního trenéra. Tím je zatím Ludvík Salamon z třetiligové karvinské rezervy.
„Věřím, že noví členové realizačního týmu se rychle adaptují, a co nejlépe připraví mančaft na sobotní domácí zápas se Sigmou Olomouc,“ podotkl Vlk.