Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.
Odtamtud si přivedl i asistenta Pavla Němce a trenéra brankářů Tomáše Pokorného. Druhým asistentem bude Marek Bielan, který tak zůstává z Hyského realizačního týmu.

„Našel jsem tady výborné prostředí s krásným zázemím a stadionem. Vytvořené podmínky jsou tady nastavené tak, abychom dál v lize budovali značku MFK Karviná s fotbalovou tváří,“ uvedl na klubovém webu Marek Jarolím, pro něhož to je první prvoligové angažmá.

Ostatně tím byla Karviná i pro Martina Hyského... „Je to pomyslná meta. Ať už jako hráč, ale i trenér přece chcete působit na té nejvyšší úrovni v dané zemi. Moc se těším na spolupráci s novým týmem a věřím, že vše bude klapat.“

Jedenačtyřicetiletý Jarolím je bývalý ligový fotbalista. Se Slavií získal dva ligové tituly. Hrál také v Mladé Boleslavi, Plzni, Jablonci, Liberci, Bohemians a v Teplicích. Vyzkoušel si i zahraniční angažmá v Řecku a Číně.

S trénováním začínal v pražské Slavii u mládeže. Jako kouč nakoukl do první ligy loni coby asistent Davida Holoubka v Mladé Boleslavi. Jeho strýcem je trenér Karel Jarolím, jenž mimo jiné vedl i reprezentaci.

„Marka Jarolíma jsme si vybrali pro to, že má podobný styl práce jako jeho předchůdce. Jeho trenérský rukopis je v souladu s moderním fotbalem,“ uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Vedení klubu spolu s Jarolímem ještě řeší post kondičního trenéra. Tím je zatím Ludvík Salamon z třetiligové karvinské rezervy.

„Věřím, že noví členové realizačního týmu se rychle adaptují, a co nejlépe připraví mančaft na sobotní domácí zápas se Sigmou Olomouc,“ podotkl Vlk.

