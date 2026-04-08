Bouzková radí před MS fotbalistům: Spát v nižší nadmořské výšce se vyplatí

Bouzková absolvovala vyčerpávající cestu z kolumbijské metropole, kde v neděli večer opanovala tamní singlový turnaj, až do švýcarského Bielu. Tam se nyní chystá s českým týmem na kvalifikaci Billie Jean King Cupu.
A v mezičase se rozpovídala i o svých četných zkušenostech se zápolením s nadmořskou výškou. Vždyť Bogota leží 2 600 metrů nad mořem!
„Vozíme si tam malý míček na nožičky a řeknu vám, že v té výšce téměř praská ve švech. A i klasický tenisový míč tam létá daleko víc. Při úderu může být rozdíl v doletu i pár metrů,“ popisuje Bouzková.
České fotbalisty čekají na mistrovství světa zápasy v americké Atlantě (300 m. n. m.), v Mexico City (2 200 m. n. m.) a Guadalajaře (1 600 m. n. m.). Své sídlo ale budou mít na rozdíl od svých soupeřů ze skupiny v Dallasu. Ten leží pouhých 147 metrů nad hladinou oceánu.
Problém? Podle Bouzkové nikoliv, spíš naopak. „Ve vysoké nadmořské výšce se vám totiž špatně spí. Čtyřikrát za noc se budím! Hůř se vám tam i regeneruje. Lepší je trávit noci někde níž a na zápasy jen dojíždět, než to na vás padne,“ líčí.
Bouzková a španělština
Na jazyky má Marie Bouzková talent. Zrovna španělsky mluví česká tenistka perfektně, sama svou španělštinu popisuje jako „argentinskou“. V minulosti spolupracovala se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou, nyní jí pomáhá Marc López, někdejší kouč Rafaela Nadala. Nicméně Bouzková se jen se znalostí španělštiny nespokojí, nyní se učí finsky.
Zároveň ale nepochybuje o tom, že utkání v Mexiku budou náročná pro všechny celky, ať už budou mít svou základnu kdekoliv. „Člověk se s tím musí fyzicky srovnat. V Guadalajaře, která je trošku níž, se to dá udýchat, ale tu výšku stejně budete cítit. Mexico City bude ještě horší,“ myslí si.
Sama má i s Mexikem poměrně čerstvou zkušenost. Na konci února dokráčela do čtvrtfinále na turnaji v Méridě. Tedy v místě nechvalně proslulém coby sídlo drogových kartelů. Navíc v době, kdy zemí otřásaly střety a po Mexiku pobíhalo deset tisíc vojáků.
Jenže v případě Méridy se paradoxně jedná o poměrně bezpečnou destinaci. A Bouzková, která mluví plynně španělsky a k Latinské Americe má blízký vztah, vysvětluje: „Organizátoři nám říkali, že tam žijí rodiny těch kartelů, proto se není čeho bát. Svým by nic neudělali.“
Nepředpokládá, že by se mělo během fotbalového světového šampionátu cokoliv semlít. „Noviny situaci (kolem kartelů) hodně zveličovaly. Všechno bude v pohodě,“ věří.