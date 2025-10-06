Bouzková začala ve Wu-chanu vítězstvím, ve druhém kole narazí na Šwiatekovou

  7:52aktualizováno  7:52
Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Wu-chanu do druhého kola. Proti Camile Osoriové z Kolumbie potvrdila roli favoritky a vyhrála 6:3, 6:4. Další soupeřkou české tenistky bude světová dvojka Iga Šwiateková, která měla na úvod volný los.

Marie Bouzková v osmifinále turnaje v Pekingu | foto: AP

Bouzková vstoupila do posledního podniku elitní kategorie WTA 1000 v sezoně výborně. Za necelou půlhodinu se dostala do vedení 5:0, pak ale při svém servisu nevyužila čtyři setboly.

Dopodávat sadu nedokázala ani na druhý pokus a nakonec proměnila až pátý setbol při podání soupeřky. Série brejků pokračovala i v úvodu druhé sady, Bouzková nakonec vyrovnaný duel rozhodla až v desátém gamu, v němž sebrala soupeřce posedmé v zápase podání.

O postup do druhého kola dnes v Číně zabojuje ještě Kateřina Siniaková. Po úspěšné kvalifikaci ji čeká 19. hráčka světového žebříčku Diana Šnajderová.

Turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (ČR) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4

