Davidová musela s ploténkou opět na operaci. Obratle jí lékaři zpevnili šrouby

  18:58aktualizováno  18:58
Biatlonistka Markéta Davidová je po další operaci vyhřezlé ploténky. Nyní ji čeká šest týdnů klidového režimu, aby obratle správně srostly. Pak by měla začít s rehabilitací, uvedla mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 v prohlášení, které ČTK poskytl biatlonový svaz.

Markéta Davidová po dojezdu do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026) | foto: Český biatlon / Igor Stančík

Chirurgický zákrok podstoupila Davidová už loni v březnu. Na podzim pak naskočila do olympijské sezony, ale v lednu se jí zranění vrátilo. Minulý ročník Světového poháru ukončila po únorových olympijských hrách v Itálii, kde vinou zdravotních problémů neuspěla.

Po konzervativní léčbě nakonec šla znovu na operaci, kterou absolvovala v pražském Motole. „Výsledky vyšetření jsem konzultovala s několika lékaři a všichni se shodli, že je nutná operace. Během ní mi nahradili vyhřezlou ploténku implantátem a zároveň zpevnili obratle pomocí šroubů,“ uvedla Davidová.

„O pár šroubů těžší,“ napsala pak na svůj Instagram k fotografii s berlemi.

makulaa

safe and sound

#myhealingera

17. dubna 2026 v 19:36
Na olympijských hrách běžela v Anterselvě dva závody - jako finišmanka smíšené štafety neudržela páté místo a klesla na jedenácté, ve sprintu poté obsadila 81. pozici. Na další tři podniky Světového poháru už neodcestovala

Vážné problémy se zády řeší devětadvacetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou od podzimu 2024, kdy sice na úvod sezony vyhrála sprint v Kontiolahti, ale pak už nedokončila na začátku prosince zastávku v Hochfilzenu.

S výjimkou krátkého pokusu o návrat na domácím SP v Novém Městě na Moravě přišla o zbytek sezony včetně mistrovství světa v Lenzerheide. Loni na jaře pak šla na operaci.

