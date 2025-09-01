Před půl rokem jsem nedržela raketu a teď hraju čtvrtfinále? Šok, žasla Vondroušová

„Pamatuju si, jak jsme v Paříži všichni povypadávali a jak se nás někdo ptal, jestli je to černý týden pro český tenis. Tak teď jsme to tady trochu vylepšili,“ vyprávěla Vondroušová s úsměvem.
V souboji wimbledonských šampionek se česká tenistka spoléhala především na kvalitní servis. Ačkoliv zahrála méně vítězných míčů, pomohla si 13 esy. V duelu přišla o tři podání, sama ale vybojovala pět brejků.
A tak se po necelých dvou hodinách mohla radovat z druhého čtvrtfinále US Open v kariéře. Do toho prvního postoupila před dvěma lety, kdy opanovala zmíněný Wimbledon.
„Myslím, že jsme tu z mých výsledků všichni dost v šoku. I ty zápasy, které jsem předtím prohrávala, byly dobré, jenže člověk hraje jeden, dva a nemá takovou zápasovou praxi. Přijde mi, že první dvě kola tady vždy pomohou a člověk získá sebevědomí,“ líčila Vondroušová. „Porazila jsem teď super holky, což je skvělé. Kdyby mi to řekl někdo před turnajem, tak mu budu děkovat a beru to všema deseti.“
Ve třetím kole si Češka vyšlápla na Italku Jasmine Paoliniovou, kterou smetla ve dvou setech. Proti Rybakinové sice musela hrát tři sady, v duelu ale působila dynamičtěji a uvolněně.
„Myslím, že se mi teď daří držet nějaký rozumný odstup a nechtít až moc. To strašně svazuje,“ přiznala. „Když vím, že před půl rokem jsem ještě nedržela raketu a teď jsem na Ashovi (dvorci Arthura Ashe), vedu 5:2 a mám servis ve třetím setu, tak je to úplně super. Člověk se tím snaží uklidňovat a myslím, že tenis jde pak mnohem lépe.“
Vondroušová narážela na dobu, kdy nemohla hrát kvůli pochroumanému ramenu. Letos vynechala tři měsíce sezony, loni se s bolestí trápila mnohem déle. Po zpackaném Wimbledonu byla mimo až do ledna, na US Open tak minulý rok neodcestovala.
„Rameno je aktuálně dobré, pořád drží,“ oddechla si. „Je super, že můžu podávat bez bolesti, servis mě podržel. Tady s těmi holkami je to těžké. Když dá člověk pomalejší servis, tak ony hned tlačí a je těžké se z toho dostávat. Proto je důležité kvalitně podávat.“
Její utkání s Rybakinovou bylo na servisech postavené, do hry se ani jedna tenistka pořádně nedostávala. I proto trval třísetový duel jen hodinu a 53 minut.
„Na to, že to byly tři sety, byl zápas dost rychlý, ale víceméně se moc nehrálo. Přijde mi, že ona člověka nutí, aby se snažil podávat rychleji a moc nehrál výměny. Když začne tlačit jako první, je těžké se z toho dostávat,“ řekla Vondroušová.
„Jelena takhle hraje každý zápas, nemá žádný plán B,“ všimla si. „Při jejích gamech na servisu jsem si buď vůbec nesáhla na balon, nebo maximálně na jeden. Ale když se mi podařilo podání vrátit a dostala jsem se do hry, bylo to lepší. Hra s ní je náročná, přijde vám, že na kurtu toho moc neovlivníte a občas tam strašně vlajete.“
Díky osmifinálové výhře se česká tenistka posunula v živém pořadí už na 36. pozici, před startem turnaje jí ve světovém žebříčku patřilo 60. místo. V dalším kole ji čeká světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Aryna Sabalenková, se kterou se Vondroušová utká podesáté. Zatím s ní má bilanci 4:5.
„Bude to asi podobné, jako zápas s Rybakinovou. Já jsem ten typ, který musí přežít první rány a potom se snaží něco vymyslet. Tyhle holky se nedají jen tak přebít silou, navíc nemám hru na to, abych se s nimi přestřelovala,“ uznala Vondroušová.
Dobře ale ví, že má hru na to, aby porážela ty nejlepší.