Obří rána pro Vondroušovou. Za odmítnutí dopingové kontroly dostala čtyřletý trest

Vondroušová neposkytla vzorek 3. prosince 2025 poté, co za ní do bytu přišla antidopingová komisařka, která ji vyzvala k mimosoutěžní kontrole.
Česká tenistka argumentovala tím, že německá kontrolorka neprokázala svoji totožnost a že její příchod po osmé hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost. Proto prý nejednala racionálně a odmítla odevzdat vzorek.
Nezávislý tribunál v Londýně, který zasedal 11. června, tato vysvětlení zohlednil, stejně jako výpověď antidopingové komisařky, která se antidopingovou zkoušku pokusila provést. A nakonec dospěl k závěru, že předložené důkazy Vondroušové „nepředstavují žádné přesvědčivé ospravedlnění“ odmítnutí testu, píše Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) v prohlášení.
Proto česká tenistka dostala čtyřletý postih, tedy nejtvrdší možný, který odpovídá pozitivnímu nálezu.
Trest jí vyprší 21. června 2030, do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy.
Jde tedy o vážný zásah do její kariéry, v době konce zákazu jí bude skoro třicet let. Proti rozhodnutí se ale ještě může odvolat k mezinárodnímu sportovnímu soudu CAS.
„Seznámíme se s odůvodněním a rozhodneme se, jaký zvolíme další postup. Nejdříve se musíme poradit s Markétou, o dalších krocích teď nechci spekulovat,“ řekl právní zástupce tenistky Jan Exner.
ITIA uvádí, že podle antidopingových pravidel musí být sankce za odmítnutí testu stejná, jako kdyby měl sportovec pozitivní dopingový nález. „Cílem je zabránit tomu, aby si někdo, kdo užívá zakázané látky vysloužil kratší trest tím, že test jednoduše odmítne,“ píše v prohlášení na svém webu.
„Chápeme, že proces testování je nepříjemný, a uvědomujeme si, že představuje další zátěž pro hráče, jejichž práce je už tak spojena s vysokou mírou tlaku a veřejné kontroly. Je však nezbytný pro ochranu férové soutěže,“ prohlásila Karen Moorhouseová, ředitelka ITIA.
„Bezpečnost a pohoda hráčů i našich komisařů jsou pro nás velmi důležité. Naši pracovníci jsou dobře vyškolení a profesionální a osoba dohlížející na odběr je vždy stejného pohlaví jako testovaný hráč. Komisaři se neustále prokazují průkazem a hráči mají možnost jejich totožnost ověřit i dalšími způsoby, pokud si nejsou jistí,“ doplnila.
Komisařka německé agentury za Vondroušovou dorazila mimo hodinový interval, který mají sportovci povinnost na každý den uvést v aplikaci ADAMS. Ale tento postup je v souladu s pravidly, kontroloři mohou přijít kdykoliv.
„Nepředvídatelné testování je nezbytným nástrojem pro ochranu čistého sportu,“ vysvětluje Moorhouseová. „Nezávislý tribunál tento princip nakonec podpořil. Tento případ je důležitou připomínkou toho, že hráči mohou být testováni kdykoli a kdekoli a že odmítnutí s sebou nese značná rizika.“