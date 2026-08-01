Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v systému, v němž informují, kdy a kde budou k zastižení.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 proto komisařku do svého bytu v Praze nevpustila. Při obhajobě argumentovala, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta podle svého tvrzení všechny náležitosti splnila. Bývalá světová šestka se také hájila tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. Tribunál to zohlednil, dospěl ale k rozhodnutí, že tento stav nebyl ospravedlněním pro odmítnutí dopingového testu.
V nynější zprávě ITIA popisuje rozhovor Vondroušové s komisařkou přes interkom. Podle komisařky šlo o dvě konverzace, tenistka mluvila o jedné. Vondroušová volala svému agentovi, který stejně jako ona netušil, že dopingové kontroly se mohou odehrávat i mimo stanovený čas. Psala také svému příteli přes whatsapp, kde se o komisařce vyjádřila vulgárně. S komisařkou, která na ni dlouho zvonila, se následně setkala před domem, když šla venčit psa.
ITIA zpochybnila tvrzení Vondroušové, že měla pocit, že je její bezpečnost ohrožena. Odmítla srovnání s útokem na Petru Kvitovou, kterou v jejím bytě v Prostějově pořezal v roce 2016 muž při ozbrojeném přepadení. Podle agentury je místo v Praze, kde Vondroušová žije, celkem bezpečné. Venčení psa také neodpovídalo tomu, že by se hráčka bála. A v komunikaci s agentem a přítelem Vondroušová žádné obavy o svou bezpečnost nevyjádřila. Sedmadvacetiletá Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS, což by podle BBC měla učinit do 11. srpna, kdy vyprší lhůta. Kdyby neuspěla, distanc jí vyprší 21. června 2030.