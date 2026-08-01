Nešťastné, ale jiný trest nebyl možný! Vyšla podrobná zpráva k Vondroušové

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  11:39
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Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové, kterou v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. V rozsáhlém textu uvedla, že nezávislý tribunál měl pro hráčku veškeré pochopení a událost označil za velice nešťastnou záležitost. Ohledně výše trestu však neměl na vybranou.

Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v systému, v němž informují, kdy a kde budou k zastižení.

Wimbledonská vítězka z roku 2023 proto komisařku do svého bytu v Praze nevpustila. Při obhajobě argumentovala, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta podle svého tvrzení všechny náležitosti splnila. Bývalá světová šestka se také hájila tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. Tribunál to zohlednil, dospěl ale k rozhodnutí, že tento stav nebyl ospravedlněním pro odmítnutí dopingového testu.

V nynější zprávě ITIA popisuje rozhovor Vondroušové s komisařkou přes interkom. Podle komisařky šlo o dvě konverzace, tenistka mluvila o jedné. Vondroušová volala svému agentovi, který stejně jako ona netušil, že dopingové kontroly se mohou odehrávat i mimo stanovený čas. Psala také svému příteli přes whatsapp, kde se o komisařce vyjádřila vulgárně. S komisařkou, která na ni dlouho zvonila, se následně setkala před domem, když šla venčit psa.

ITIA zpochybnila tvrzení Vondroušové, že měla pocit, že je její bezpečnost ohrožena. Odmítla srovnání s útokem na Petru Kvitovou, kterou v jejím bytě v Prostějově pořezal v roce 2016 muž při ozbrojeném přepadení. Podle agentury je místo v Praze, kde Vondroušová žije, celkem bezpečné. Venčení psa také neodpovídalo tomu, že by se hráčka bála. A v komunikaci s agentem a přítelem Vondroušová žádné obavy o svou bezpečnost nevyjádřila. Sedmadvacetiletá Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS, což by podle BBC měla učinit do 11. srpna, kdy vyprší lhůta. Kdyby neuspěla, distanc jí vyprší 21. června 2030.

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Nešťastné, ale jiný trest nebyl možný! Vyšla podrobná zpráva k Vondroušové

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

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