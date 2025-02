Obrovská ztráta pro Pardubice. Kaut už jim v této sezoně nepomůže, přijde o play off

Zákrok, jenž Kautovi předčasně ukončil sezonu, se zrodil ve třetí třetině úterního 49. kola na ledě Liberce.

A vypadal vcelku nevinně. V 53. minutě ho po odehraní puku u střídaček dohrál liberecký bek Petr Kolmann. Nezdálo se, že by mu koleno přímo trefil, nebo že by si ho Kaut sám nepřirozeně pokroutil.

Reakce ale napovídala o opaku. Pardubický útočník se skácel a dlouho zůstal ležet na ledě, s velkými obtížemi pak zmizel do kabiny.

Tiskový mluvčí klubu Jan Mroviec pak pro iDNES.cz potvrdil nejčernější možný scénář: „Do letošního ročníku už bohužel nezasáhne.“

Dynamo tak hlásí obrovskou ztrátu. Kaut spolu s Červenkou táhl pardubickou produktivitu, s 19 góly platil za nejlepšího střelce.

Objevil se také v reprezentaci, zahrál si na Švýcarských hrách a Karjale, kde se mu rovněž dařilo. Teď už s ním ale trenér národního týmu Radim Rulík počítat nemůže. Stejně jako klubový protějšek Miloslav Hořava.

Lukáš Sedlák (vlevo) a Martin Kaut z Pardubic se radují z gólu v zápase s Kärpätem Oulu.

Ten tak musí v pochmurném období, ve kterém Východočeši vyhráli jen jeden z posledních osmi zápasů, řešit další problém. S rozsáhlou marodkou se trápí prakticky od startu ročníku, podstatnou část sezony už vynechali třeba obránce Peter Čerešňák nebo útočníci Lukášové Radil se Sedlákem.

Právě kapitán Pardubic chybí v sestavě už od začátku února, na play off by ale měl být připraven. Pomalu se vrací také brankář Roman Will.

Na oba budou v Pardubicích spoléhat. Velkému favoritovi unikl Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části, který získala Sparta, ke všemu ještě může přijít i o druhé místo.

Třetí Hradec ztrácí pouhé tři body, o další dva dál se nachází Brno, pátý Litvínov má bodů 78. Dynamo tak tři kola před koncem dlouhodobé fáze stále nemá jistotu přímého postupu do čtvrtfinále, což mohl očekávat skutečně jen málokdo.