Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

Čtyřiačtyřicet zákroků, zatím nejvíc v aktuální sezoně. A pouze jeden inkasovaný gól. Filip Gustavsson si souboj s vedoucím celkem tabulky zámořské soutěže podmanil, hlavně díky němu Wild našli cestu k výhře.
„Několikrát nás zachránil,“ přiznal kouč John Hynes.
Také on se v závěru o hrdinu zápasu lehce obával. Zhruba minutu před závěrečnou sirénou se gólmanská jednička Minnesoty totiž zničehonic pozvracela v brankovišti a odjela na střídačku.
After shutting the door on the Avs with a stellar 45 save performance tonight, Filip Gustavsson left the game with a minute left after throwing up in his crease 🤢😳 pic.twitter.com/3Q5GgctN8B— Gino Hard (@GinoHard_) February 27, 2026
„Zprvu jsme vůbec netušili, že mu není dobře, až po polovině třetí třetiny jsme si všimli některých signálů. I tak nás držel, měl tam skvělé momenty. Bylo to od něj odvážné,“ ocenil trenér švédského reprezentanta.
Za stavu 4:1 poslal mezi tři tyče náhradníka Jespera Wallstedta, který udržel nulu pouhých sedm vteřin. Kvůli Nečasovi a jeho přesné ráně z levého kruhu při hře v šesti.
Český útočník těžil z perfektní nahrávky Nathana MacKinnona. Nedávní soupeři, kteří se na olympijském turnaji střetli hned dvakrát, už zase tvoří jednu z nejnebezpečnějších dvojic v NHL.
To ukázali už v prostředním dějství, kdy kanadský centr nabral rychlost ve středním pásmu, po přejetí modré čáry přenechal puk svému parťákovi, s jehož ostrou dělovkou pod horní tyč nemohl Gustavsson nic dělat.
Ani jejich osvědčená spolupráce tentokrát na vítězství nestačila.
Kontaktní gól sice přinesl Coloradu malou naději, ale jen na pár okamžiků. V čase 59:28 uklidnil Matt Boldy hosty trefou do prázdné branky, utkání zakončil se skvostnou bilancí 2+2.
„Proti týmům, jako je Minnesota, musíte být stoprocentní, jinak vás potrestají. My tentokrát nebyli úplně ve formě, několik věcí se mi nelíbilo, třeba i naše disciplína,“ poukázal trenér Jared Bednar na šest vyloučení a dvě neubráněná oslabení.
Nečas se zařadil k menšině pozitiv, které utkání přineslo. Na ledě strávil více než čtyřiadvacet minut (24:21), přesně o minutu víc než MacKinnon. Navázal na povedené vystoupení proti Utahu (4:2), první duel po návratu z Milána ozdobil brankou a asistencí.
Pokračuje tam, kde před akcí pod pěti kruhy skončil.
Aktuálně se drží na šestašedesáti bodech (25+41), osobní maximum z ročníku 2022/23 (71) má na dosah. A k vyrovnání počtu branek z téže sezony mu schází už jen tři přesné zásahy.
Avalanche už sice nejsou tak dominantní jako v první polovině základní části, ale tabulku NHL stále vedou. O pět bodů před Minnesotou, Tampou a Carolinou.
Týmová pohoda může české hvězdě poskytnout více prostoru k tomu, aby se mohla soustředit sama na sebe a dostala se do co nejlepší pohody před blížícím se play off.
A kdo ví, třeba se Nečas ve zbytku sezony v tabulce produktivity vyhoupne i před Davida Pastrňáka, jenž proti Columbusu zapsal jubilejní padesátou asistenci a momentálně má na krajana náskok šesti bodů.
I souboj dvou krajanů se vyplatí sledovat. Pokud si tahoun Colorada udrží vysoké tempo, může se ještě zamotat.