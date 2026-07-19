Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

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Švédský útočník Leo Carlsson.

Švédský útočník Leo Carlsson. | foto: AP

Leo Carlsson a Chris Kreider se radují z gólu v utkání proti Edmontonu.
Kirill Kaprizov v akci v šestém zápase play off proti Vegas.
Kanadský útočník Connor Bedard.
Leon Draisaitl z Edmonton Oilers rozhodl čtvrté finále NHL.
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NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů dolarů ročně. Kdo ve finančním žebříčku následuje? A jak si vedou nejlepší Češi?

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Témata: NHL, hvězda, Leo Carlsson

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