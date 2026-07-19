19. července 2026 0:23
Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?
NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů dolarů ročně. Kdo ve finančním žebříčku následuje? A jak si vedou nejlepší Češi?
MS ve fotbale 2026
Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
Úhel pohledu
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