Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít

Autor: ,
  21:55
Hokejový útočník Martin Nečas ve středu, pár dní před prvním zápasem české reprezentace na olympijských hrách, vynechá kvůli zranění třetí zápas Colorada v NHL za sebou. Trenér Avalanche Jared Bednar nicméně pro Altitude Sports Radio uvedl, že český reprezentant bude zdravý pro olympijský turnaj v Miláně.
Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na olympiádě proti sobě sehrají hned první zápas. | foto: ČTK

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...
Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon. Svaté trio Colorado Avalanche.
Útočník Martin Nečas z Colorada se snaží prosadit v utkání proti Torontu.
Martin Nečas z Colorada se snaží překonat Samuela Erssona v brance Philadelphie.
9 fotografií

Nečas kvůli nespecifikovanému zranění v dolní části těla chyběl v sobotním utkání v Detroitu, nehrál ani v pondělní domácí odvetě a vynechá i dnešní závěrečný duel před olympijskou pauzou proti San Jose.

Předloňský mistr světa z Prahy je s 62 body z 52 zápasů druhým nejproduktivnějším Čechem v sezoně NHL po Davidu Pastrňákovi z Bostonu.

Český tým odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem proti Kanadě. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii. Podle kouče Bednara by měl Nečas být na skupinové zápasy připravený.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.