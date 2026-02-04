Nečas kvůli nespecifikovanému zranění v dolní části těla chyběl v sobotním utkání v Detroitu, nehrál ani v pondělní domácí odvetě a vynechá i dnešní závěrečný duel před olympijskou pauzou proti San Jose.
Předloňský mistr světa z Prahy je s 62 body z 52 zápasů druhým nejproduktivnějším Čechem v sezoně NHL po Davidu Pastrňákovi z Bostonu.
Český tým odstartuje olympijský turnaj 12. února zápasem proti Kanadě. Výběr trenéra Radima Rulíka poté v základní skupině nastoupí ještě proti Švýcarsku a Francii. Podle kouče Bednara by měl Nečas být na skupinové zápasy připravený.