Nejvyšší trest sezony. Za podkopnutí Sedláka si Pláněk nezahraje osm zápasů

Hradeckým hokejistům bude dalších osm zápasů chybět obránce Martin Pláněk. Disciplinární komise ho přísně potrestala za pondělní zákrok proti pardubickému kapitánovi Lukáši Sedlákovi a jde o nejvyšší udělený trest v sezoně. Pláněk srazil Sedláka za bránou při souboji, přičemž si u toho pomohl podkopnutím a pákou přes koleno. Už v utkání za to dostal trest na pět minut plus do konce.