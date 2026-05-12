Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Říha společně s klubovým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem v úterý po poledni dorazili do sídla Ligové fotbalové asociace (LFA) v pražské Libni.
Před disciplinární komisi předstoupili po zástupcích Sparty a krátce před čtrnáctou hodinou si za nedohrané derby vyslechli trest, který nemá obdoby: pokuta deset milionů korun, nutnost čtyři utkání odehrát bez diváků a kontumační porážka 0:3.
„Šli jsme sem s vědomím, že předpokládané sankce se můžou blížit horním sazbám, které disciplinární řád uložit umožňuje. To se v zásadě, až na výjimku co do počtu utkání, i stalo,“ prohlásil Říha, když sjel výtahem z osmého patra administrativní budovy do přízemí.
„Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme samozřejmě počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo,“ poznamenal Říha.
Čekal jste, co se týče pokuty i počtu zápasů bez diváků, shovívavější verdikt?
Přicházeli jsme s pokorou a zároveň jsme ujišťovali a deklarovali, ať už bude sankce jakákoli, že se vzdáme práva na odvolání. A to jsme rovněž udělali.
Deset milionů korun je maximální pokuta, kterou lze v českém prostředí uložit. Kolik to však Slavii bude stát ve skutečnosti?
Ta pokuta v kombinaci s tím, že nemůžeme mít ve čtyřech zápasech na stadionu diváky, nám podle předběžných odhadů způsobí škodu víc než padesát milionů. V uplynulých dnech jsme prostřednictvím pana předsedy představenstva deklarovali celou řadu opatření, která se chystáme přijmout, popřípadě dál upřesňovat a precizovat. Vnímáme, že to vedlo k tomu, že ten počet utkání, které budeme hrát bez diváků, nebyl ještě vyšší.
Mohlo to být až šest, i tak to dost odnesou také ti slušní fanoušci.
Bohužel, to mě moc mrzí. Nejde jen o závěr letošního ročníku ale i o začátek nové sezony. Rád bych se fanouškům, kteří se ničeho nedopustili, omluvil, že na zápasech být nemůžou. Zároveň doufáme, že ničeho takového se už v budoucnu nedočkáme. Naší snahou je identifikovat ty osoby, které se toho jednání dopustily, ať už vůči sektoru hostů nebo vůči hostujícím hráčům.
Budete po nich vymáhat škodu, pokud se vám je podaří odhalit a ztotožnit?
Ano.
Máte určenou výši částky?
V současné chvíli nejsem na tohle schopen specificky reagovat. To bude předmětem dalších postupů.
Další důsledkem chování fanoušků v derby je stanovisko městské části Praha - Šeberov. Co znamená konkrétně?
Jak všichni víte, plánujeme tam výstavbu tréninkového centra. Zastupitelstvo prostřednictvím paní starostky nás informovalo dopisem o tom, že ruší svoje usnesení, které umožňovalo do budoucna vybudovat i tréninkové zázemí pro naše áčko. Nadále jsou s námi ochotni jednat pouze o mládežnické akademii.
Na stadionu bylo velké množství pyrotechniky, která je zakázaná. Jak je možné ji tam pronést? Děje se to s vaším tichým souhlasem?
My jsme oznámili, jaké uděláme postupy do budoucna, a toho se v tuto chvíli hodláme držet. Jak se dostane pyrotechnika na stadion, tak k tomu máme nějaká podezření, nicméně ne nejistotu.
V obchodě Tribuny Sever, odkud vběhli chuligáni na hřiště a napadli fanoušky i hráče Sparty, se prodává oblečení, které propaguje pyrotechniku nebo je na něm nenávistný obsah vůči Spartě. Je to s vaším vědomím? Schvalujete to?
Slavia jako fotbalový klub nemá kontrolu nad tím, co se objevuje v soukromých obchodech jiných subjektů.
Po kontumační porážce je váš náskok na rivala už jen pět bodů. Jde o velkou komplikaci v boji o titul?
To je jednoduchá matematika. Máme tři zápasy do konce sezony a věříme, že tým síly zmobilizuje. I když byl pouhé tři minuty od titulu, tak věříme, že se hráči dokážou znovu koncentrovat a potřebné vítězství v dalších zápasech uhrají.
Co byste výtržníkům vzkázal?
Doufám, že vnímají, že důsledky jejich jednání jsou nedozírné.