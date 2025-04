Pokuty a zákaz činnosti na půl sezony. Ševce za urážení sudích trestá liga i klub

Vedení boleslavského celku udělilo Ševcovi pokutu ve výši dvou měsíčních výplat a zákaz pohybu v zázemí při zápasech.

„Trest zjednodušeně spočívá v zákazu pohybu ve sportovním a organizačním zázemí jakéhokoliv utkání klubu do 30. 11. 2025,“ píše se na oficiálním webu.

V tomto bodě se oba tresty podobají. Základní část, která čítá dvaapadesát kol, se v extralize blíží k polovině odehraných duelů právě na přelomu listopadu a prosince.

Ševc uletěl po pátém duelu, kdy se Hradec dostal do vedení v sérii 3:2 a Mladá Boleslav v něm hned šestkrát musela do oslabení. Sešel k šatnám a tam spustil, což sudí Daniel Pražák a Lukáš Květoň uvedli do zápisu.

Přijdou vám tresty pro Martina Ševce adekvátní? celkem hlasů: 160 Ano 67 %(107 hlasů) Ne, jsou příliš nízké 19 %(30 hlasů) Ne, jsou příliš vysoké 11 %(17 hlasů) Je mi to jedno 4 %(6 hlasů)

„Martin Ševc vyjádřil nad svým jednáním hlubokou lítost, a to jak v rámci klubu, tak ve vyjádření pro disciplinární komisi a zejména vůči rozhodčím,“ píše dál klub. „Bruslaři věří, že všechno, co po jeho činu následovalo, je pro Martina Ševce dostatečně velkou lekcí, a že se nic podobného už nebude opakovat.“

Redakce iDNES.cz nabídla Ševcovi prostor pro vysvětlení, ten ale napsal, že po dohodě v klubu se k situaci veřejně vyjadřovat nebude.

Ševc se měl podle slov generálního manažera Jana Tůmy snažit spojit s rozhodčími napřímo a omluvit se jim, ale ti to odmítli.

Tůma v rozhovoru pro iDNES Premium taky řekl: „Martin je horká hlava, to víme. K jeho osobně emoce patří. Ale existují hranice, za které se vydávat nemá.“

Na otázku, zda si umí představit, že Ševc zůstane v roli sportovního manažera, odpovědět nechtěl. Teď je jasné, že tak daleko klub nezajde.

Je pravděpodobné, že v Ševcovi bouchly nahromaděné emoce, neboť sérii hrubě ovlivnila skandální chyba rozhodčích v závěru třetího duelu, kdy uznali gól po odpískání.

To pravidla v určitých případech dovolují, ale ne v tomto. Hradec díky uznanému gólu srovnal utkání na 3:3 a brzy na to ho i otočil a vyhrál. Mladá Boleslav mohla vést 3:0 na zápasy, místo toho vedla „jen“ 2:1.

„Věřím, že vedení 3:0 už bychom nepustili,“ povídal trenér Středočechů Richard Král minulý týden po sedmém zápase a vypadnutí z play off. „Tohle nikdo nezažil. Cítili jsme obrovskou křivdu a kluci po zápase moc nespali.“