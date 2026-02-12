Sáblíková se rozloučila s olympiádou 11. místem z pětky, zlato slaví Lollobrigidová

Autor:
  16:39aktualizováno  19:29
Martina Sáblíková se rozloučila se svou olympijskou kariérou 11. místem ze závodu na 5000 m. Původně chtěla startovat i na tříkilometrové trati, kvůli nemoci se ale musela ze sobotního závodu odhlásit. Ještě byla ve hře její účast v klání na 1,5 km, po čtvrteční jedenácté příčce ale oznámila, že další start v Miláně při své šesté olympijské účasti neplánuje. Závod ovládla Italka Francesca Lollobrigidová.
Martina Sáblíková mávající fanouškům v italském Miláně. (12. února 2026)

Martina Sáblíková mávající fanouškům v italském Miláně. (12. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Martina Sáblíková v závodě na 5000 metrů. (12. února 2026)
Česká šampionka Martina Sáblíková v závodě na 5000 metrů. (12. února 2026)
Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026)
Martina Sáblíková a trenér Petr Novák. (12. února 2026)
23 fotografií

Sáblíková se při svém posledním olympijském startu držela několik úvodních kol na pátém místě, v druhé polovině závodu ale začala ztrácet a postupně se propadla až na jedenáctou příčku.

Cílem projela téměř 21 sekund po vítězné Lollobrigidové.

Rychlobruslení na olympijských hrách

Podrobná reportáž

Přestože má z pětikilometrové trati čtyři olympijské medaile, nebrala čtvrteční výsledek jako zklamání – vzhledem k nedávno prodělané nemoci měla před startem obavy, zda vůbec zvládne závod dokončit.

Spokojeně si proto zapumpovala pěstí a s gratulacemi zamířila k slavící Lollobrigidové. Ta se české závodnici poklonila a nabádala publikum k dalšímu potlesku.

Martina Sáblíková v objetí s vítězkou Francescou Lollobrigidovou z Itálie. (12. února 2026)

Martina Sáblíková po jejím posledním olympijském startu na 5000 metrů. (12. února 2026)

Italka si už podruhé během necelého týdne mohla užívat vítězné pocity, přestože v pětatřiceti letech patřila po osmatřicetileté Sáblíkové k nejstarší závodnici ve startovním poli.

V sobotu si v novém olympijském rekordu dojela pro triumf na třech kilometrech a ve čtvrtek se hned po startu začala hlásit i o zlato z pětky.

Celou trať se držela v zelených číslech, nakonec ji však z náskoku zbylo pouhých 10 setin sekundy na Nizozemku Merel Conijnovou. I to ale na vítězství stačilo a Lollobrigidová se před domácím publikem stala královnou dlouhých tratí této olympiády.

Vítězka závodu na 5000 metrů Italka Francesca Lollobrigida.

Mimochodem tím tak navázala na Sáblíkovou, která získala obě olympijská zlata z dlouhých tratí před 16 lety ve Vancouveru, a také na Nizozemku Schoutenovou, které se to podařilo před čtyřmi lety v Pekingu.

Před závěrečnou rozjížďkou Lollobrigidové se Sáblíkovou se odehrávalo velké drama o průběžné vedení. Conijnová zajela čas 6:46,27 ve čtvrté rozjížďce společně s Belgičankou Sandrine Tasovou, která byla jen o dvě desetiny pomalejší.

Následovala jízda Norky Ragne Wiklundové s Kanaďankou Isabelle Weidemannovou. Zatímco Kanaďanka začala brzy ztrácet, Wiklundová se naopak dostala do vedení a většinu závodu držela na Nizozemku velký náskok. V posledním kole jí ale došly síly a v cíli jí na Nizozemku chybělo pouhých sedm setin!

Norka se při pohledu na výsledkovou tabuli jen zoufale chytla za hlavu. Velké zklamání musela překousnout také Tasová, které chybělo k medaili 13 setin sekundy.

XXV. zimní olympijské hry

Rychlobruslení (Milán)

Ženy - 5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:46,17, 2. Conijnová (Niz.) 6:46,27, 3. Wiklundová (Nor.) 6:46,34, 4. Tasová (Belg.) 6:46,47, 5. Weidemannová (Kan.) 6:50,08, 6. Zujevová (Běl.) 6:57,70, ...11. Sáblíková (ČR) 7:07,08.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.