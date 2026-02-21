Poté, co se zřekla startu v závodě na 1 500 metrů, naskytla se příležitost pro jiné, možná bláznivé uplatnění. S přemlouváním kouče Petra Nováka nenastal žádný problém, s asistentkou Sáblíkovou mile rád souhlasil.
„Jsem rád, že si to vyzkoušela. Před závodem jsme se bavili o tom, co má na ledě dělat, ale s výstřelem na to zapomněla,“ smál se trenérský mazák, jinak trochu posmutnělý z pátečního 14. místa Zdráhalové, protože dobře věděl, že devětadvacetiletá reprezentantka měla na lepší výsledek.
Martino, vám kouč Novák taky přijel něco říkat během závodu, že?
Jo jo, tak Petr... Vždy když někdo dělá něco špatně, má tendenci to hned probírat. Já se chtěla soustředit na závod, ale úplně to nešlo. Říkám, hele já vím, co udělala špatně, já to vidím. Ale teď už s tím já ani ty nic neuděláme. Teď jede, rozjela to, zkusila to. Chtěla hrozně moc, to my neovlivníme. Rozjela to skvěle, ale bohužel.
Svázala Nikolu její soupeřka?
Je to tak. Z první šestky vypadla jedna Holanďanka, co se nekvalifikovala, takže jedna pak v prvním páru startovala sama. Jinak by Niky zůstala ve druhé skupině a šla na řadu nejpozději v jedenáctém páru. Ale když pak favoritky jedou před vámi a jdete do posledního páru, není to lehké. Ještě nastupovala s někým, kdo měl papírově vyhrát. Neměla jednoduchou úlohu se tam postavit. Byla hrozně nervózní, bylo to na ní vidět. Říkala „proč zrovna já“. Bylo strašně těžké tam se jen postavit na start.
A je fakt, že na rozdíl od vás na takovou pozici není zvyklá.
Bylo to pro ni poprvé. Vždy startovala v šestém sedmém páru a papírově nejlepší závodnice následovaly. Teď najednou nastupovala v poslední dvojici. Hlavně jsme věděli, že musí vystartovat dobře a rychle, aby neměla problém při prvním střídání. Hned jakmile vyjely ze zatáčky, Miho byla za ní a ona ji hrozně nechtěla překážet, aby jí závod nepokazila. Když víte, že někdo jede na placku, nechcete udělat nějaké faux pas, co jsme tady už viděli. I z toho pramenilo, jak závod rozjela. První kolo za osm dva (28,2 sekundy), a to jezdívá v Kanadě nebo v Americe (nejrychlejší ovály). Opravdu začala extrémně rychle.
Jaký to byl závod pro vás?
Hrozný, hrozný. Já jsem byla hrozně nervózní, to bylo strašný. Ne ale fakt jako! Vždycky jsem si říkala, že trenér si tam jde stoupnout a dobrý. Vím, co prožívá závodník na startu. Ale když jsem tam stála, než je představili, normálně jsem cítila, jak se mi klepou kolena. To bylo hrozný.
Co jste pak na Nikolu křičela?
Jen co má dělat. Ale když mě neslyší, to je pak těžký.
Z nové pozice jste měla respekt, zkoušela jste si ji dopředu?
Ano, v rozjezdovce, když jsme byli na středečním tréninku, jsem jezdila pozadu. To bylo úplně v pohodě. Tak jsem si říkala, že to nějak dopadne.
Ztupila jste si i nože, aby vám při couvání nehrozil pád?
Nakonec ne, protože jsem se bála, že je ztupím tak, až na nich nebudu moct stát. Takže jsem si říkala, že je radši nechám tak, jak jsou. Úplně moc jsem se zase nepohybovala. Bylo tam dost místa, stometrová rovinka je dlouhá.
Trenér Novák vám i před závodem dával instrukce, co má trenér dělat?
On mi spíš říkal, na kterou tabuli se mám koukat. A že mi zmáčkne stopky. Já jsem měla sice v kapse svoje, ale chápu, že on je na to zvyklý. Když jsem slyšela, že to za mnou zmáčknul, říkám: Tak dobrý!
Učil vás i otáčet číslíčka?
(Smích) To bylo hrozně jednoduché. Navíc jsem plus minus věděla, za kolik to Niky rozběhne. První rozběh jsem tak měla nastavený, pak už jsem jenom sledovala časomíru.
Konec vaší kariéry se blíží, stále platí, že by byl po sezoně?
Pořád mě v tom ovlivňuje zdravotní stav. Až přiletíme domů, měla bych jít na testy na kolo. Podle toho, co mi řekne doktor, buď pojedu ještě v Heerenveenu, anebo prostě už ne. Buď tahle pětka byl můj poslední závod, nebo si dám ještě další 8. března.
Tady v Miláně máte tečku za sebou, užila jste si olympiádu i přes všechny zdravotní peripetie?
Bylo to dobrý! Za tyhle hry jsem toho zažila víc než za celých dvacet let předtím. Pořád to šlo nahoru dolů, emoce létaly jak na horské dráze. Jak olympiáda začala smutně, tak pro mě je nakonec absolutně geniální. Mety (Metoděj Jílek) dvě placky, teď jsem byla na střídačce... Samozřejmě prvních probrečených pár dní, pak můj závod. Nakonec dobrý. Nevěděla jsem, že se tohle všechno dá stihnout za 14 dní. Tohle mi nic vynahradit nemůže.
Jak budete odpočívat?
Zatím se snažím trénovat, protože doufám, že tělo začne nějak normálně fungovat a v Heerenveenu budu moct jet. Zatím žádný odpočinek nehrozí. Budu ho mít buď od 25. února, nebo pak od toho 8. března.
A trénování by vás lákalo?
Uvidíme, to je velká neznámá. Neříkám, že nebylo příjemné tam stát. Zase to bylo něco jiného. Ale jak to bude pokračovat, zatím uzavřené nemám.
Kouč Novák jedno období říkal, že budete trénovat. Teď už s tím ubral, že?
Protože jsem mu řekla, že si to nakonec stejně musím rozhodnout sama. Je tam spousta faktorů, proč jo a proč ne. Pořád nad tím ještě přemýšlím. Musím si dát chvilku pauzu od všeho. Popřemýšlet o tom pak v klidu. A ne teď emočně zainteresovaná do spousty věcí. Pak uvidím.