367 maratonů za 367 dní. Berlíňanka vytvořila světový rekord a běží dál

  10:24aktualizováno  10:24
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Zatímco pro většinu běžců představuje maraton pořádnou zkoušku sil, Němka Joyce Hübnerová už jich zvládla uběhnout 367 za sebou. Osmatřicetiletá běžkyně z Berlína se tak stala první ženou v historii, která absolvovala 367 maratonů během 367 po sobě jdoucích dní.
Němka Joyce Hübnerová se stala první ženou v historii, která uběhla 367...

Němka Joyce Hübnerová se stala první ženou v historii, která uběhla 367 maratonů v 367 po sobě jdoucích dnech. | foto: DPA / Patrick PleulČTK

Němka Joyce Hübnerová se stala první ženou v historii, která uběhla 367...
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Tím překonala dosavadní světový rekord Belgičanky Hilde Dosogneové. Ta v roce 2024 uběhla maraton každý den přestupného roku, tedy celkem 366 dní v řadě.

Na rekordní metu dosáhla Hübnerová na začátku června během jednoho ze svých běhů v Dolním Sasku. Přestože se zapsala do historie, zastavit se rozhodně zatím nehodlá. Naopak. Jejím cílem je dokončit celkem 495 maratonů během 495 dnů a navštívit přitom více než dva tisíce německých měst a obcí.

runninggirl.joyce

| Weltrekord geholt

Ich laufe täglich mind. 42,5km (also Marathon) um ALLE Städte in Deutschland abzulaufen - zu Fuß! Die kürzeste Strecke durch alle 2.059 Städte umfasst 495 Marathons. Heute habe ich den

Städtetrip - Marathon Nr. 367 gefinisht!

Hier ein paar Notizen zum Tag:
- Bookholt → Settrup
- ä: Lingen (Ems), Freren
- ä: 32
- : 12

- : der Weltrekord ist eingenommen und dabei waren ein paar von meinen Lieblingsläufern

- des Tages: leider konnte Hilde Dosogne (Weltrekordhalterin mit 366 Marathons) nicht vorbeikommen leider mein Fehler
- ö: 119 HM uphill und 91 downhill
- : 5:15:55 Std.
- ü? Grossartig und überglücklich diesen weiteren Meilenstein geschafft zu haben

Ein begleitendes MarathonVideo findest du täglich auf YouTube: @runninggirljoyce

#joycestädtetrip #marathon #weltrekord

2. června 2026 v 18:16, příspěvek archivován: 4. června 2026 v 9:50
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Do konce své výzvy chce uběhnout přes 21 tisíc kilometrů. Za více než rok na cestě si přitom nedopřála jediný den volna a podle svých slov na tom neplánuje nic měnit ani v následujících měsících.

„Přijde mi trochu šílené, že jsem ženou s nejvyšším počtem maratonů uběhnutých v řadě,“ řekla po překonání rekordu německým médiím.

K běhání se přitom dostala poměrně pozdě. Svůj první maraton absolvovala až v roce 2018, nicméně už v roce 2023 na sebe upozornila projektem, během kterého uběhla 120 maratonů za 143 dní podél německých hranic.

Pokud vše půjde podle plánu, své putování po německých městech zakončí letos v říjnu v Berlíně. Než ale dorazí do cíle, čeká Hübnerovou ještě více než stovka dalších maratonů.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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