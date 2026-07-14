„Je to vynikající a rychlý útočník s výbornou střelou, typ hráče, který nám v týmu částečně chyběl. Věříme, že díky své povaze a pracovní morálce mezi nás skvěle zapadne. Jsme velmi rádi, že se nám ho podařilo získat na následující čtyři sezony,“ pochvaloval si sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Blümel se v květnu po třech letech představil na mistrovství světa, v sedmi duelech zaznamenal dva góly a dvě asistence. S týmem ale na bronz z roku 2022 nevázal a skončil ve čtvrtfinále po porážce s pozdějšími šampiony z Finska.
V tu dobu o budoucím angažmá ještě nepromluvil, po dalším měsíci a půl je však jasno.
O zájmu celku z hlavního města o služby šestadvacetiletého forvarda se v zákulisí mluvilo několik posledních týdnů. Blümel ještě čekal na případné nabídky ze zámoří, nakonec se však dohodl se Spartou.
„Řešili jsme to dost intenzivně poslední měsíc a půl a bylo to psychicky dost náročné. Jsem ale rád, že jsem se rozhodl právě takhle, a těším se na to, co bude dál. Sparta patří dlouhodobě mezi nejlepší kluby v lize, což se mi hodně líbilo. Hodně jsme řešili i moji roli v týmu a nakonec z toho vyšlo, že právě tady mi bude sedět nejvíc,“ uvedl Blümel.
„Počítáme s tím, že dostane výrazný prostor na ledě. Pevně věříme, že se mu ve Spartě bude líbit a naplno ukáže, jak výjimečný hokejista to je,“ doplnil Divíšek na adresu nejnovější posily.
Do tuzemské nejvyšší soutěže se rodák z Tábora vrací po čtyřech letech. A vzhledem k současné rivalitě v extralize jde o pikantní adresu. Blümel totiž naposledy hájil barvy pardubického Dynama, kde prošel i mládežnickými kategoriemi.
Za A-tým Východočechů odehrál tři sezony, 129 utkání v základní části a dalších 13 v play off. V létě 2022 se po vydařeném světovém šampionátu vydal do Spojených států.
V zámoří pak strávil poslední čtyři roky, avšak mezi elitu v NHL nakoukl pouze v 17 zápasech, ve kterých vstřelil dva góly.
Nejprve se do nejlepší hokejové soutěže nedokázal prosadit v nabitém kádru Dallasu, a proto před poslední sezonou odešel do Bostonu. Ani tam ovšem výraznou příležitost nedostal.
Zářil naopak na farmách v AHL, kde za 255 zápasů nasbíral 230 bodů (110+120). Platí za dobrého kanonýra, v ročníku 2024/25 byl s 39 trefami nejlepším střelcem ligy, což dokázal jako druhý Čech po Patriku Augustovi.
Právě bývalý kouč úspěšné reprezentační dvacítky Spartu před nadcházející sezonou společně s asistenty Ladislavem Šmídem a Tomášem Netíkem převzal.
„V Americe dlouhodobě potvrzoval své kvality a jsme přesvědčeni, že nám pomůže posunout tým zase o krok dál. Právě na hráčích tohoto typu chceme stavět a do určité míry kolem nich tým formovat,“ vysvětloval sportovní ředitel Divíšek.
Nový realizační tým Sparty tak vítá druhou posilu a opět do ofenzivy, Pražané už na začátku května oznámili příchod jiného útočníka Jiřího Sekáče ze švýcarského Lugana.